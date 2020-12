Scalesa “hay gente que te agradece que le informes, otros te mandan a pasear” dijo el jefe de guardavidas

El fin de semana, en la playa grutense, flameó la bandera negra de advertencia por caída de rayos, especialmente el día domingo. Hubo bastante negativas por parte de los veraneantes, la mayoría personas residentes del ejido sanantoniense manifestó a Signos FM Mauro Scalesa.

“La verdad que tenés las dos posturas, el que te agradece al que le avisas que se debe retirar, por el peligro que conlleva, y otros que en seguida te dicen que no los va a sacar porque la playa es pública y te mandan a pasear, por no decir otra cosa” comentó además que también están en riesgo los guardavidas “el rayo no discrimina quien sos, si caen, te puede hacer un daño grave o matar” recordó lo que aconteció hace dos años en la marea sanantoniense dónde hubo dos fallecimientos.

“Hay muchas situaciones que deben prevenirse, pero también se puede informar estas disposiciones desde el acceso que tenemos ahora, o bien darle la información en los lugares donde alquila, decirles previamente cuales son ciertas indicaciones a seguir” agregó “no solo esto, sino las acciones tendientes a no aglomerarse en las playas o estar en sectores reducidos, o bien que no bajen cuando hay mareas altas, o también no refugiarse bajo a los acantilados, eso es algo que previamente se debe señalar a los turistas” explicó.

“Por ahora vemos poca gente en las playas, no es lo que pensábamos íbamos a tener, no se que pasará con el fin de año, pero hasta ahora, salvo un poco más que vimos en primer fin de semana largo, pero no es tanta cantidad” señaló el jefe de guardavidas de la municipalidad.

“Yo hablo con los jefes de operativos de todo el país, están todas las playas en iguales condiciones en cantidad de turismo, lo que vemos es que hay un constante en esto, aparentemente en la costa aún no hubo la cantidad en relación a años anteriores y es lógico, por las circunstancias de la emergencia sanitaria que tenemos, me parece que podría ser así todo el verano” reveló.

“Yo veo un control en la playa por parte de la municipalidad, de la policía, se nota porque hay menos gente” respecto a la queja por los parlantes, mencionó “me parece que debemos tener una ordenanza, para que se respete a los demás, porque cada vez son más potentes y al no ser una playa extensa, molesta a la familia del costado, esto digo porque son las quejas que recibimos todos los días, al primero que avisan es al guardavida, que es el servidor público más inmediato” dijo Scalesa. (imagen sertec.com)