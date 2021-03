Se cumple un año del primer caso positivo en Río Negro “La vacuna contra el Covid-19 no evitará otra crisis” dijo Iberó

Mereces Ibero, la cara visible del gobierno provincial ante el coronavirus, hizo un balance positivo sobre la situación de la pandemia a un año del primer contagio, pero pidió cautela a la población. “Bajó mucho la curva de contagios, pero eso no significa que no haya más COVID-19, ni que la cantidad de casos no vaya a crecer. Estamos seguros de eso”.

En una entrevista, la secretaria de Políticas Públicas de Salud aclaró que en el escenario actual la vacuna que se aplica a la población evitará que los pacientes mueran o sufran consecuencias graves, pero aclaró que “no evitará otra crisis” sanitaria.

En principio será así porque la vacuna no elimina la posibilidad de contagio. Además, el histórico plan de inmunización frente al COVID-19 sólo llegará a un tercio de los habilitantes que residen en la provincia y falta mucho todavía para ofrecer cobertura a los grupos de riesgo. “Es una vacuna que no se autoriza a personas de 18 a 60 años sin factores de riesgo”, agregó la funcionaria.

Tanto es así que la población estimada para vacunar en la provincia ronda las 209 mil personas, mientras que vacunados, hasta el jueves fueron 26.097 personas, entre primeras y segundas dosis colocadas a personal de salud o estratégico, adultos mayores y personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo.

Este sábado se cumple un año del primer caso positivo confirmado que registró Río Negro cuando una docente, de 32 años, quien había visitado Dubai, India y España, donde por entonces existía circulación viral, cayó internada en el hospital Zatti de Viedma.

Desde entonces, la curva de contagios comenzó a crecer hasta llegar a una situación límite. Luego ingresó en una fase de amesetamiento y comenzó a descender. “Fue un año entero de pandemia en el que logramos el objetivo, que no colapse el sistema sanitario, que a ningún trabajador le falte su equipo de protección para atender. Hoy tenemos una tasa de letalidad menor a la de Nación. Nuestro tiempo de duplicación se amplió y la curva de contagios demuestra que estamos bien y seguimos disminuyendo. Tenemos una tasa de recuperación que supera el 94%. Es un balance positivo el que hacemos”, detalló Ibero.

Si bien reconoció que hubo momentos muy complicados cuando la curva de contagios llegaba a los 5 mil positivos activos (hoy ronda los 1.800) y la zona del Valle durante mucho tiempo estuvo al límite, aseguró que “siempre hubo recursos a disposición para darle atención al paciente”. Además, recordó que “nunca hubo un 100% de ocupación de camas en la provincia”. Si hubo pacientes que fueron derivados a otras provincias, fue por convenio de las obras sociales con otras clínicas. Pero en la provincia, reiteró, “nunca nos quedamos sin camas” para atender la demanda.

Entonces, para Ibero fue clave el trabajo que realizó el personal de salud. “Hubo momentos muy difíciles con equipazos de Salud que estuvieron a la altura de las circunstancias”.

En Río Negro hay más de 1800 casos activos (244 de ellos en Cipolletti) y este viernes se confirmaron 124 contagios. “Esto nos indica que sigue habiendo Covid en la provincia. Hay 182 personas que tuvieron probablemente en contacto con otras. Entonces, si no somos conscientes y responsables de que aún no hay Covid la curva puede volver a crecer. Ahora nos ayuda el clima, que estamos al aire libre”, advirtió.

Sobre el inicio de clases bajo un sistema bimodal y los resquemores que siente un sector de la población cada vez que se flexibiliza una actividad, Ibero no quiso hacer futurología. Tampoco en relación a una probable segunda ola de Covid-19, cómo será y cuándo llegará.

Admitió que toda apertura es mayor circulación de gente y puede hacer aumentar la curva de Covid-19. “De eso estamos seguros”, acotó. No obstante, recordó que en su momento el turismo también generó resistencia y finalmente no complicó el escenario en la provincia. “Dependerá de la responsabilidad de cada uno, de cada papá y mamá que no lleve a su hijo si está con síntomas, de los docentes, de todos. Yo no sé cuál será la actitud que asuman, pero nos tenemos que seguir cuidando porque la pandemia no se fue y va a seguir”, expresó.

Un día esta pandemia será una virosis más que acompañe a la población, como otras viremias de estación. Pero ese día todavía no ha llegado. (Fuente LM Cipolletti)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA