Se realizó el 2° Encuentro de la Red de Comunidades Costeras en Las Grutas

Este 18 y 19 de junio se concretó el 2° Encuentro de la Red de Comunidades Costeras en la ciudad de Las Grutas en Río Negro; participaron 25 organizaciones ambientales y comunidades de pueblos originarios que reflexionaron, compartieron experiencias y plantearon posicionamientos ante la contaminación en el mar argentino. Buscan establecer una red que alerte sobre las consecuencias de esta problemática.

Referentes de asambleas, organizaciones, multisectoriales, agrupaciones comunitarias y colectivos que habitan en la zona costera de todo el país denunciaron la situación actual del territorio marítimo y principalmente el avance de la frontera de explotación hidrocarburífera en el mar.

En principio responsabilizan al Estado en todos sus niveles: al Gobierno Nacional, los ministerios nacionales y provinciales, al Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales y a los municipios; también a la Justicia federal y provincial. En ese sentido, hicieron hincapié en la imposición de proyectos que no cuentan con la aprobación social, la represión y criminalización de la protesta, el incumplimiento en el resguardo de derechos y garantías institucionales.

“Desde la Red de Comunidades Costeras hacemos responsables a los gobernantes, funcionarios e instituciones denunciados precedentemente de la integridad física y psicológica de los defensores y defensoras ambientales ante la represión, la militarización, la judicialización y la criminalización de la protesta”, declararon.

Y teniendo en cuenta los hechos represivos de Jujuy ante la reforma constitucional, agregaron: “Repudiamos la reforma constitucional, el autoritarismo y la represión por parte del gobierno terricida de Gerardo Morales al pueblo jujeño y acompañamos su legítima lucha por los derechos humanos, ambientales y por el reconocimiento de los derechos de las comunidades originaria”.

Además, expresaron su rechazo ante “la falsa promesa de generación de dólares y puestos de trabajo asociados a estos proyectos; las audiencias públicas realizadas al solo efecto de cumplir con una instancia administrativa como mero formalismo para la aprobación de los proyectos; la falsa neutralidad del ámbito científico académico”, detallaron, entre otras cuestiones.

Asimismo, entre sus consideraciones destacaron: la ejecución y reglamentación del Acuerdo de Escazú; el desprocesamiento y desvinculación de causas judiciales a defensores ambientales y la sanción de la Ley de Humedales; también remarcaron en la desmilitarización de los territorios. “El mar es generador de vida. La calle es generadora de resistencia, no la abandonaremos. Le decimos no al oleoducto, no a las petroleras en el mar, no a los puertos petroleros, no tienen licencia social. No es no, no pasarán”, remarcaron.

