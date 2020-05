Se recibió Shirley Mendoza la primera Licenciada en Biología Marina, nacida y criada en San Antonio Oeste.

La carrera de licenciatura en Biología Marina que se dicta en la Escuela Superior de Ciencias Marinas – UNComa, la inició por el 2011. Shirley Mendoza, nació y se crio, en San Antonio Oeste y estuvo rodeada toda su vida por el mar, comenzó a notar la poca importancia que se le está dando a la conservación ambiental en su localidad, y a su vez considero que es importante implementar los estudios o informes de investigación para cambiar la situación.

La nueva Lic. en biología marina; Shirley Mendoza, mencionó “Siempre supe que era una carrera difícil y que me iba a costar, nunca tuve afinidad desde la secundaria con algunas materias como química. Algunas veces me agoto, pensé la situación de la carrera, pero nunca abandoné”.

“La carrera en licenciatura en Biología Marina, es ideal para esta localidad y es una lástima que no se la aproveche, porque las personas de acá no la eligen en por lo general, son muy contadas las personas. Siempre, tuve una afinidad con la biología y las ciencias naturales”.

“Fueron 7 años de formación, los últimos fueron de la tesis. Seguí las recomendaciones de profesores y compañeros de sacar todos los finales antes de iniciar la extenuante elaboración de la tesis, el proceso de investigación lleva su tiempo y los directores que acompañan son exigentes en los resultados”.

“En la universidad del Comahue al ser una sede chica y ser pocos alumnos, tenes más contacto con los profesores que en otras instituciones más grandes no las tendrías, acá conocen tu nombre y apellido y no sos un número como pasa en lugares grandes, y tenes todo tipo de profesores como en todos lados. Al ser una sede chica, es una ventaja tener a los profesores cerca y con posibilidad de consultar temas que no llegaste a entender, eso es muy bueno para el estudiante”.

“Las materias que más me gustaron de la carrera fueron biología general, vertebrados, ecología general y marina. Si bien, mi tesis trata sobre zooplancton que son invertebrados, es una materia que no me gustó mucho, pero termine investigando un tema que tampoco tenemos muy desarrollado dentro de la materia y un contenido que haría falta en la carrera sería planctología. Este último es la base de todo, e importante”.

“En un principio al pensar el tema de la tesis, di vueltas sobre los parásitos y por una compañera que me invitó a armar un poster de muestras de zooplancton solamente de una especie en particular y en un trabajo de ecología marina al ver muestra pude identificar grupos taxonómicos de zooplancton, a partir de estas experiencias surge el interés de desarrollar este tema en el que se basa mi investigación. Además, en la localidad no han desarrollado este tipo de investigación, esto me incentivó aún más para trabajarlo”.

“En el 2018 participe de X Jornada Nacionales de Ciencias del Mar y XVIII Coloquio Nacional de Oceanografía del UBA en Buenos Aires, donde gane la categoría de posters entre 400 exposiciones, el trabajo trataba de “composición del zooplancton y migración vertical en Punta Perdiz – Bahía de San Antonio, Río Negro, Argentina”, y aún más decidida quise seguir trabajando en el sector de donde recabe información y muestras para el poster. En esto iba consistir mi tesis”

https://informativohoy.com.ar/ alumnos-de-la-unco-de-san- antonio-ganaron-concurso-en- mar-del-plata/

“Para la tesis logre que me acompañaran como director fue el Dr. Rodrigo Gonçalves y co-director el Magister Víctor Fernández, donde se encargan en el acompañamiento de la logística para la muestra y para el desarrollo de los análisis como del escrito. Los plazos fueron primero el plan de tesis y luego la tesis final, todo visado por un jurado para pasar a la defensa oral una vez aprobado”.

“Uno de los propósitos de la tesis es saber que organismos de zooplancton tenemos en nuestra bahía y tener un índice de abundancia o biomasa que se tiene, esto da una proporción de validez para la cría de peces en la bahía de San Antonio al contar con el suficiente alimento que tiene la zona de la posible producción. Es un lindo e interesante tema a trabajar, es el segundo eslabón en la cadena trófica, de este dependen los diferentes organismos superiores de la cadena y de ellos depende la vida de muchos organismos. Es un tema importante y si pudiera seguir trabajando sobre lo mismo, lo seguiría haciendo”.

“En el proceso de formación es importante el apoyo de la familia, al ser de la localidad todo el tiempo estuvieron muy cerca acompañándome, a gran diferencia de mis compañeros que son de otros lugares de la argentina y de otros países inclusive. Al contar con mis padres y su apoyo es muy importante, necesitamos ese empujón para no bajar los brazos”.

“Al ser la primera estudiante nacida en la localidad donde se dicta la carrera, al recibirme se siente una presión y un gran orgullo, la carrera de la licenciatura en biología marina es la única en el país y solo se dicta acá, es lindo pensar que el objetivo que me llevó a estudiar y llegar a ser la primera paso en el transcurso por casualidad”.

“A los estudiantes de nuestra localidad, les recomiendo informarse y estudiar esta carrera única en el país, el conocer de la importancia que tiene les puede abrir otras posibilidades de formación que pueden impactar y desarrollarse en nuestro pueblo”.

La Resolución 2020-105-APN-ME, los Decretos de necesidad y Urgencia 297/20, 325/20, 355/20 y 408/20, las Resoluciones Rectorales N° 185/20 y 186/20, las recomendaciones del Comité de Emergentes Epidemiológicos Regional ante el COVID-19 y; el MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha recomendado la adopción de nuevas medidas preventivas en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del país, sean éstos de gestión estatal o privada, de educación obligatoria o de educación superior tal lo que surge de la Resolución 2020-105-APN-ME.

Para que la estudiante se reciba se utilizó una plataforma multimedia donde nueve personas estuvieron acompañando y evaluando la defensa oral, además de las autoridades de la Universidad de la ESCiMar-UNCo, San Antonio Oeste. La misma se transmitió de forma simultánea por uno de los canales de YouTube.