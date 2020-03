Se reunieron en la sede de UnTER San Antonio Oeste por la emergencia de Coronavirus

Estuvieron presentes en la sede sindical de calle Malvinas, la médica Paula Iaquinta, quien es la directora del hospital local, explicando el protocolo correspondiente respecto a como lleva adelante Salud de Río Negro, a quien los docentes presentes, escucharon atentamente toda la exposición.

En este sentido los docentes a su vez plantearon distintas dificultades que tienen las escuelas, fundamentalmente con la falta de material de limpieza y la necesidad de contar con mayor cantidad de elementos para la desinfección.

Pidieron los presentes, que no se cometan errores, porque está en peligro la salud de los alumnos y los docentes, esto surge ante la seguridad que el virus va avanzar de manera constante y probablemente llegará a la zona como al resto de la región.

En este sentido, algunos de los presentes señalaron, que las condiciones no estarían dadas para que se brinden clases, plantearon por ejemplo falta de jabón, lavandina, jabón líquido, alcohol en gel, rollos de papel, entre otros.

Solicitaron quienes presenciaron la reunión, que Unter tome las medidas tendientes, que si el virus se propaga, insistir con la no continuidad de las clases. fundamentalmente porque son ellos lo que representan a los trabajadores que se exponen, quienes afrontan las horas de clases y con algunas aulas con hacinamiento, donde el secretario general Santiago Romero mencionó que observó en algunas escuelas.

El representante de Salud del gremio docente Paolo Etchepareborda explicó que estuvo en la reunión con el gobierno y porque no hay suspensión de clases. Asimismo, el decreto de emergencia no establece que la escuela sea un lugar masivo de concentración.

Señaló que seguramente que en algún momento llegará esa suspensión. Comentó que la escuela no es un lugar aluvional, que llegan personas de distintos lugares, sino que es una comunidad que no está en rotación, sino que son personas que están todos los días en contacto, y que se puede controlar.

Al no ser un evento popular como un recital o un congreso, se puede tener más control del lugar, pero dejó en claro que esa fue la explicación que estableció el gobierno, que no conforma a todos, pero es lo que dispuso.

Finalmente, los presentes siempre llegaron a la conclusión que los insumos no están como es necesario, por ejemplo, el alcohol en gel no hay en stock en farmacias o supermercados, por la más buena voluntad que tenga la coordinación de educación en comprarlos, no hay en el mercado. Por ello sostuvieron que el estar en alerta es no ser flexible la situación que se presenta.