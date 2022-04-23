Se reunió la mesa ejecutiva municipal de JSRN de San Antonio Oeste

Por
Redacción
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Primera reunión de la Mesa Partidaria Local y Asamblea de JSRN SAO-SAE-LAS GRUTAS “Renovamos el compromiso y las ganas de militar JUNTOS”

JUNTA MUNICIPAL JSRN

  • ▪︎PRESIDENTA, MERELES MORALES ELIZABETH
  • VICEPRESIDENTA, SALAYA BASCUR EMILSE
  • SECRETARIA, HERNANDEZ MARCELA
  • TESORERO, LANDIVAR JOAQUIN
  • 1° VOCAL, PAUGEST ALICIA
  • 2° VOCAL, CACIQUE TAPIA ROCIO
  • 3° VOCAL, ARAMENDI JOAQUIN
  • 4° VOCAL, RODRIGUEZ CESAR
  • 5° VOCAL, CORREA EDITH
  • 6° VOCAL, DE SAN SEGUNDO NESTRO
  • 7° VOCAL, DIAZ PAOLA

ASAMBLEA LOCAL, SAO/SAE/LASGRUTAS

  • ▪︎ GIOVANINI ANA LAURA

ASAMBLEA CIRCUITO ATLÁNTICO

  • ▪︎MIRIAM ROGGA
  • ▪︎DANIEL LOPEZ
  • ▪︎MARTIN MILLÁN

MESA ASAMBLEA PROVINCIAL JSRN

  • ▪︎ MARCELA ROSSIO

MESA EJECUTIVA JSRN

  • ▪︎ ADRIAN CASADEI (titular)
  • ▪︎ MARILIN GEMIGNANI (suplente)

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