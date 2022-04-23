Se reunió la mesa ejecutiva municipal de JSRN de San Antonio Oeste

Primera reunión de la Mesa Partidaria Local y Asamblea de JSRN SAO-SAE-LAS GRUTAS “Renovamos el compromiso y las ganas de militar JUNTOS”
JUNTA MUNICIPAL JSRN
- ▪︎PRESIDENTA, MERELES MORALES ELIZABETH
- VICEPRESIDENTA, SALAYA BASCUR EMILSE
- SECRETARIA, HERNANDEZ MARCELA
- TESORERO, LANDIVAR JOAQUIN
- 1° VOCAL, PAUGEST ALICIA
- 2° VOCAL, CACIQUE TAPIA ROCIO
- 3° VOCAL, ARAMENDI JOAQUIN
- 4° VOCAL, RODRIGUEZ CESAR
- 5° VOCAL, CORREA EDITH
- 6° VOCAL, DE SAN SEGUNDO NESTRO
- 7° VOCAL, DIAZ PAOLA
ASAMBLEA LOCAL, SAO/SAE/LASGRUTAS
- ▪︎ GIOVANINI ANA LAURA
ASAMBLEA CIRCUITO ATLÁNTICO
- ▪︎MIRIAM ROGGA
- ▪︎DANIEL LOPEZ
- ▪︎MARTIN MILLÁN
MESA ASAMBLEA PROVINCIAL JSRN
- ▪︎ MARCELA ROSSIO
MESA EJECUTIVA JSRN
- ▪︎ ADRIAN CASADEI (titular)
- ▪︎ MARILIN GEMIGNANI (suplente)