SEAMOS MÁS SOLIDARIOS (carta de lectores)

Valcheta y San Antonio Oeste están hermanados por una historia común. Compartimos familias, amigos y afectos. Que esta pandemia (que no es culpa de nadie) no nos desuna.

Estoy completamente de acuerdo que se relocalicen los controles y los protocolos de rigor a la entrada de cada ciudad. Pero debe primar sobre todo el sentido común.

No importó nunca para los pioneros el sacrificio de llevar el agua por varias décadas de nuestro arroyo a San Antonio, gesto que nos enorgullece y sabemos el agradecimiento de los sanantonienses. Como decía hay muchas cosas que nos unen. Propietarios que tenemos viviendas en Las Grutas y al haber tantos hurtos y robos no sabemos el estado de nuestras viviendas.

Los valcheteros por razones de fuerza mayor tenemos que viajar a SAO, entre ellas a realizar trámites ante el ANSSES, por cuestiones de salud, por trámites bancarios, para cobrar jubilados y pensionados y planes sociales.

Sabemos también que nuestros vecinos los fines de semana quieren venir a visitar los atractivos de nuestro pueblo que son muchos.

Por eso es importante aprender a ser más solidarios entre nuestros pueblos. Ambas localidades gracias al trabajo de sus autoridades están libres de casos de Covid – 19. Sí debemos respetar como buenos ciudadanos las normas del distanciamiento social, pero reitero, ante situaciones urgentes, debemos ser más solidarios y utilizar el sentido común. Solo así seremos mejores. Y sería atinado citar a Miguel de Cervantes cuando por boca de don Quijote observa sobre las leyes que “no hagas muchas leyes pragmáticas y, si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y se cumplan, que las leyes que no se guardan lo mismo es que si no fueses; antes van a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se cumplen, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo la despreciaron y se subieron sobre ellas”.

Jorge Castañeda – DNI 8.456-045 – Valcheta

