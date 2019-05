Segundo encuentro Parlamento de Mujeres Indígenas “Por el buen vivir” será en Las Grutas

Se desarrollará en la provincia de Río Negro en el Balneario Las Grutas desde el 18 hasta el 20 de JULIO próximo.

La weychafe, Moira Millan de la Comunidad Pillan Mahuizda de la Provincia de Chubut y la Comisión Organizadora, tomaron la medida de trasladar a la zona atlántica y a la villa Balnearia éste 2 encuentro de Mujeres Indígenas, es por diversos motivos e inconvenientes que se presentaron para realizar esta iniciativa social y cultural, que se iba a llevar adelante en el mes de mayo en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Ante el traslado del encuentro; “El Estado no sólo no recoge Nuestra Agenda, sino que encima intenta todo el Tiempo Pisotear Nuestros Derechos…”, reaccionó y sostuvo Moira Millán.

El comunicado sobre este drástica y repentina reprogramación de fechas:

“Desde la Comisión Organizadora del 2do Parlamento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir sede Rosario Provincia de Santa Fe, queremos comunicar lo siguiente:

El 2do Parlamento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir no se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe los días 24, 35 y 26 de Mayo.

El motivo de la no realización del mismo consiste en la soledad institucional, que si bien como Comisión Organizadora realizamos todas las gestiones correspondientes para conseguir el lugar desde el mes de Enero del corriente año, las entidades institucionales a las cuáles se les solicitó la colaboración no pudieron oficializar ni concretar el lugar donde realizaríamos este encuentro. Como así también, la falta de compromiso de otros sectores involucrados al Movimiento Indígena del movimiento Rosarino, quienes vieron de manera distante la convocatoria y organización. También debemos ser transparentes e informarles que en el transcurso de la organización, hubo un sector que nos traicionó y que no dejo de poner obstáculos para que esto no se concretara, lamentamos que este grupo minúsculo tuviera tanta incidencia en el poder y en los organismos que tenían que resolver lo estructural, logrando que finalmente no realicemos el parlamento en Rosario. Para nosotras es una lástima y nos duele, pero en el andar aprendemos y esto lo tomamos con más fuerza ya que sabemos que el parlamento se realizará.

Por tal motivo se deicidio posponer la fecha del Parlamento y el lugar. Creemos que hay escenarios en este país donde no se está a la altura de los sucesos históricos que pretendemos construir como Movimiento de Mujeres Indígenas y que no honran nuestra presencia. Por lo tanto iremos a los lugares donde la ciudadanía y los sectores sociales organizados puedan sumar sus esfuerzos, su corazón y conciencia a este caminar por el Buen Vivir como derecho.

Queremos agradecer a todas las hermanas (os), compañeras (os), amigas (os) e hijas (os) que nos han acompañado y colaborado en este andar de la organización por el 2do Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

Agradecemos a los medios de comunicaciones a nuestra compañera fotógrafa Edith, medios radiales y diarios independientes por la difusión del Parlamento.

Agradecemos a los sindicatos que nos escucharon y brindaron su apoyo. A las instituciones dispuestas a escucharnos.

Agradecemos a las compañeras de la Red de Mujeres en Alerta del Cordón Industrial de Baigorria, al Colectivo de estudiantes de Antropología La Berta, a todas y todos los voluntarios que se anotaron en las listas y hermanas de Rosario que nos brindaron su cariño, apoyo y acompañamiento.

Abrazamos y agradecemos a Pu Lamngen Mapuche, hermanas y compañeras de Las Grutas que se están poniendo al hombro la realización de este Parlamento Histórico.”

Los abrazamos desde la Comisión Organizadora sede Rosario del Movimiento del Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.