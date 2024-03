Semana clave para estatales rionegrinos: gremios deciden si aceptan la propuesta salarial

El primer anuncio de paro de actividades lo realizó ASSPUR. Será de 72 horas y rechazan la propuesta gubernamental. ATE decide en plenario y UnTER realizará su congreso. UPCN no firmó el acta paritaria. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) no firmó el acta final del Consejo de la Función Pública. La razón principal detrás de esta decisión fue el incumplimiento del protocolo habitual en discusiones relacionadas con los salarios de los trabajadores estatales. UPCN expresó su profundo descontento ante la circulación previa de la propuesta discutida en los medios de comunicación y las redes sociales, considerando que esto violaba el debido proceso y la confidencialidad necesaria para abordar temas tan sensibles como el salario de los trabajadores. Asimismo, se informó que UPCN presentó una propuesta para discutir un aumento salarial en porcentaje, ante la crítica situación económica que enfrentan los trabajadores estatales. Su propuesta de que sea un aumento del 15% no fue ni siquiera considerada para iniciar el debate. Por su parte UNTER señaló en un comunicado que la propuesta salarial final del Gobierno Provincial, que fue ratificada luego de un cuarto intermedio, no incorporó ninguna de las demandas realizadas por el gremio UnTER y profundiza el achatamiento de la pirámide salarial, dejando a un gran porcentaje de trabajadores con sueldos por debajo de la línea de pobreza. “Es especialmente preocupante que, según los cálculos realizados por los sindicatos, el gobierno considere como un avance el establecimiento de un piso salarial de $500.000 netos, cuando la Canasta Básica Total tipo 2, límite de la pobreza, asciende a $690.902 según datos oficiales del INDEC”, señalaron. “Ante esta situación, los representantes sindicales expresaron su alarma por la falta de importancia que el gobierno provincial otorga a la educación pública y ratificaron la necesidad de una redistribución equitativa de los recursos. La propuesta será sometida a análisis y debate en asambleas y en el próximo Congreso de la organización sindical, convocado para el jueves 21 de marzo en la seccional Valle Medio”, agregaron. En este contexto ATE reúne a los titulares de todas las seccionales del sindicato definirá en los próximos días la aprobación o rechazo a la propuesta salarial recibida este viernes por el Gobierno. La oferta también contempla el inicio del proceso de blanqueo de las sumas no remunerativas otorgadas el año pasado. En esta oportunidad, el Gobierno decide incorporar al básico $20.000 para todos los agentes. ASSPUR finalmente rechazó la propuesta y llamó a un paro de 72 horas para el día martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de marzo. Señalan que el aumento es insignificante para la situación inflacionaria que vive el país y que los salarios se encuentran congelados desde noviembre.

