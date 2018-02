Silva: “no hay porque encaminarse a un conflicto”

A pesar del pataleo del gremio docente UNTER la ministra de Educación, Mónica Silva, confirmó hoy que el gobierno no adelantará la convocatoria a paritaria salarial que se mantendrá para el martes 27 de febrero. Y adelantándose a la discusión sostuvo que “el gremio sabe lo que podemos y no podemos. Lo que no podemos, no lo podemos, aunque hagan medidas de fuerza”.

La ministra detalló que no será factible adelantar el encuentro paritario ya que la semana próxima tiene previsto participar en diferentes ciudades rionegrinas de la asamblea de titularización de cargos de talleres en escuela técnicas, participará en Bariloche del Programa Compromiso junto a autoridades nacionales y luego en El Bolsón tendrá reuniones para resolver el tema del transporte escolar.

“Podría ser el lunes 26 pero no hace diferencia y el gremio tiene su congreso. El 27 no es un mal día para comenzar a negociar”, sostuvo la ministra y remarcó que “no hay porque encaminarse a ningun complicado inicio”, del ciclo lectivo.

“Somos un gobierno previsible, pagamos los salarios dentro de lo posible,

somos la cuarta provincia en nivel salarial. El gremio sabe lo que podemos y no podemos. Lo que no podemos, no lo podemos aunque hagan medidas de fuerza”, detalló la titular de la cartera educativa.

También señaló que un conflicto en el inicio del ciclo lectivo afectaría a todo el conjunto, pero en especial a los niños y niñas que concurren a las escuelas públicas rionegrinas e insistivo con que apelar medidas de fuerza “no es una buena política gremial”.

También consideró que hay aguardar la reunión de los gremios docentes nacionales, entre ellos CTERA, con el gobierno nacional, en lo que definió como una “disputa política”, por los cambios decretados por el gobierno macrista en la representación del sindicato mayoritario y el resto de los actores gremiales, que todos quedaron con un solo representante en la mesa. Agregó además que esta disputa podría “influir en el resto de las jurisdicciones”, incluida Río Negro.