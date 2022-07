Sin convocatoria oficial, los gremios estatales definirán nuevos paros

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que definirá nuevas medidas de fuerza en las próximas horas y no descarta convocar a una nueva huelga en el inicio de la semana entrante.

Es que, transcurridos tres días desde el contundente paro de 48 horas y las masivas movilizaciones, llevadas adelante en toda la provincia, no existe aún una convocatoria oficial que permita pensar en una salida al conflicto por los salarios. Para el gremio, el silencio del ejecutivo es una clara señal de que el Gobierno se mantiene en su postura de ajuste sobre los ingresos de los estatales.

Cabe recordar que ATE reclama un aumento de salario acorde a la inflación y que ningún trabajador se ubique bajo la línea de pobreza.

Además, exige el pago urgente de Indumentaria, el fin de los contratos precarios en el Estado y el pase a planta permanente, convenios colectivos y regímenes jubilatorios sectoriales -insalubridad y jubilación anticipada para sectores de riesgo-, cumplimiento del Decreto 540/18 (movilidad PSA Educación), aumento de todos los adicionales sectoriales en los organismos y ministerios del Estado y la creación del Plus por Calefacción para estatales de la Región Sur, El Bolsón y Bariloche, entre otros puntos.

Cabe recordar que el paro de dos días tuvo una adhesión de casi el 100% en escuelas y hospitales, donde sólo se garantizaron guardias mínimas al igual que en los centros asistenciales de adultos mayores de Desarrollo Humano y de niños y adolescentes de SENAF. En el resto de los ministerios y organismos públicos el impacto de la huelga superó el 95% de adhesión en promedio.

UPCN RECHAZA

En el mismo se debatió la propuesta salarial ofrecida por el gobierno, considerándose insuficiente el pago de sumas en negro y en cuotas, son parches que no resuelve la carente situacion económica vivida por los trabajadores, manifestaron, no estamos dispuestos a seguir empobreciendonos.

Luego de analizar la situación resolviendo un total rechazo, decidiendo realizar asambleas en todos los lugares de trabajo para continuar con las protestas a nivel provincial para los dias miercoles y jueves de la semana próxima.

Al finalizar se sintió un rechazó rotundo no solo a la propuesta sino ademas a los comunicados y conferencias de prensa en donde el gobierno justifica el insufiente ofrecimiento. Por último manifestaron que los trabajadores de las categorías más bajas son los más necesitados, no solo no llegan a fin de mes si no ademas que ya están pasando hambre y $2500 no alcanzan ni para las 4 comidas de un día.

Por este motivo es unánime la decisión de continuar con medidas de fuerza en todo el territorio provincial. Desde la unión Personal Civil de la Nación Seccional Río Negro estaremos informando entre el lunes y el martes próximo, que días se llevarán adelante las protestas.