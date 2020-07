“Sin Ley Nacional de Emergencia Turística, Las Grutas y Playas Doradas perderán decenas de puestos de trabajos” dijo Matzen

La diputada nacional mencionó a Informativohoy que no quiere solo una declaración respecto a la situación compleja del turismo “lo que necesitan las empresas y la Pymes es que tengamos una ley de emergencia, se otorgó dictamen al proyecto del oficialismo que no soluciona el problema de fondo, es más una promoción lo que quieren, eso debe salir para la pos pandemia” sostuvo que más de cien mil puestos de trabajo están en peligro y que la marcha del miércoles se hará en todo el país si siguen con esta tesitura.

“Lo que quiere imponer el oficialismo es algo que no tiene nada que ver con lo que se presentó desde nuestro bloque, no soluciona las necesidades del sector, las empresas no aguantan más, muchas están pagando alquiler, salarios, sin ingresos y los egresos se mantienen, hay distintos compromisos tributarios” mencionó que como a Bariloche, la zona atlántica rionegrina sucede los mismo.

“Me extraño que la legislatura no incluya a Las Grutas y Playas Doradas, lamentablemente desde Juntos Somos Río Negro, sus legisladores invocan la ley de emergencia nacional pero no contemplaron todo el territorio como desastre económico en materia turística”

“Nosotros proponemos y además queremos que la ley de emergencia sea una herramienta que permita a quienes están muy complicados actualmente accedan a las medidas excepcionales” mencionó que no pasará el proyecto por todas las comisiones necesarias.

“Veo con preocupación, que no solo parece no entenderse la magnitud de la situación económica y su impacto sobre la economía de nuestra provincia, sino que además se tiene una mirada sesgada cuando se plantean declaraciones como la Zona de Desastre, que además de poseer un carácter meramente enunciativo, ni menciona a una región que tiene, entre otros atractivos y polos turísticos, a Las Grutas, a los destinos del territorio de Viedma (El Cóndor, Lobería, Bahía Creek) y a Playas Doradas.” dijo Matzen.

En la presentación realizada se mencionan los más de 4000 puestos de trabajos que están en peligro porque dependen de forma directa del turismo, los 1200 comercios que viven de esta actividad, los 21 hoteles y las 4 agencias de viajes, que forman parte de la oferta turística, comercial y empresarial de la ciudad balnearia de Las Grutas, en su calidad de segundo destino turístico de la provincia. A ello se le agrega la ciudad de Viedma que cuenta, por su parte, con 11 agencias de viaje, 17 alojamientos entre hoteles, residenciales y hostels repartidos entre sus diferentes destinos, cientos de casas y departamentos de alquiler temporario hoy vacíos.

Matzen hizo “especial referencia a la necesidad de esta mirada integradora, a la hora de gestionar ayudas económicas que deben tener en cuenta a los trabajadores del sector turístico que mantienen vivos nuestros destinos de playa”

Respecto a su cruce con el diputado Di Giacomo de JSRN mencionó que tiene una dualidad en el pensamiento respecto a esta ley “aunque parece que cambiará de pensamiento luego de lo que dijo Arabela”.

Asimismo, envió un mensaje sobre su disputa con el roquense “Sepan que no bajaremos los brazos en esta tarea y, como ya se los he dicho, cuentan en esta banca que me toca ocupar, con el acompañamiento requerido sin dobles discursos, sin decir una cosa y hacer otra, con el compromiso real que la situación requiere”.

Bregó que en el recinto se pueda modificar lo que pretende el oficialismo nacional “hemos obtenido Dictamen de Minoría sostenido por nuestro bloque de diputados nacionales para un verdadero Proyecto de Ley de Declaración de emergencia a la altura de lo que la realidad demanda y trabajado en forma conjunta con todo el sector privado”.

Para finalizar, “es necesaria la ley de emergencia turística, porque los anuncios de medidas solos, no dan certidumbre en tiempo y en formas. La ley garantiza las medidas necesarias para el sector, con amparo constitucional, con seguridad jurídica y con certidumbres de tiempo y accesibilidad objetiva”