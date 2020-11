Sin licitación: finalmente prorrogan concesiones, entre ellas la quinta bajada.

Finalmente, el Concejo Deliberante no sacó a licitación la quinta bajada, una de las más emblemáticas de Las Grutas. No hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

El presidente de la bancada de JSRN, Daniel López señaló que, si no hay consenso para esta etapa con mayoría simple, tampoco lo habrá para la aprobación cuando se necesiten los dos tercios.

“Se decidió enviar al poder ejecutivo para que prorrogue hasta abril solamente, al fin de la temporada y teniendo el pliego de licitación, revisarlo nuevamente y poder tratarlo con otra certeza en el tiempo en que transitamos”

Dijo López que La Rueda saldrá a licitación y si queda desierta, se deberá utilizar para fines recreativos públicos.

También se extendieron las concesiones de la tercera bajada: baños y unidad fiscal de Cota Cero. Todos hasta abril.

En el caso de los baños, al permisionario actual solo dejaron ese espacio y podrá vender bebidas analcohólicas, mientras que el baño de la quinta bajada lo tendrá el parador y el de la plaza Luis Piedrabuena el que adquiera el pliego para el módulo de ese predio.

La oposición indicó “nos opusimos a la licitación porque es tarde en el tiempo, una base de 4,8 millones, que deban hacer una reconstrucción que puede llevar dos meses, que no tendrá nocturnidad, además otras acciones que a esta altura del año es imposible que se realice” comentó Guillermo Masch.

“Al final el oficialismo tomó en cuenta todo lo que nosotros dijimos, la verdad que nos tirar a los concejales el fardo que no hacemos nada, pero cuando traen todo el pliego sin que se conozca en profundidad, porque lo terminaron el sábado a la noche, me parece que no es serio” sostuvo.

“Si se hace la licitación y queda desierta, que hacemos con un parador clave cerrado en temporada, pero al final terminaron de aceptar todas nuestras sugerencias, acá pasa algo entre el ejecutivo y sus concejales, es lo que yo veo” mencionó el edil del FDT.

“Incluso la propuesta de que si la rueda no se licita y se use para la colonia de vacaciones la sugerimos desde nuestro bloque, entonces, acá hay algo que no está quedando claro entre ellos” manifestó.

Matías Rodriguez de JSRN mencionó que “los canon no deben ser menos del anterior, sino la base de los mismos” reconoció que debió tratarse antes y que al final se extendió la quinta al permisionario por una temporada “el año que viene lo trataremos con los pliegos en la mano y debemos sacarlo en invierno”.