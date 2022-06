¡Socorro facultad! (Carta de lectores)

En Las Grutas, hay dos cosas que la hacen una ciudad ideal, para algo. Y ese algo es una facultad de Medicina.

Las Grutas posee capacidad habitacional ociosa de varios miles de camas de marzo a Diciembre y Dos hospitales inmensos que superan sus necesidades y están semi vacíos.

De esa forma sólo le faltaría un centro de estudios para el dictado de clases. Cómo centro de conferencias, se puede utilizar el Polideportivo, el Salón de la peatonal y varios salones existentes en SAO.

Y así convertirse en un centro sanitario, para Río Negro. En el Este, Terapia y otras muchas cosas de nivel sanitario, solo hay en Viedma. En el Oeste, tienen complejidad en Bariloche Roca, Cipolletti, etc. Necesitamos complejidad.

Además. un desarrollo así haría al destino turístico más apetecible para el turista y además contribuiría a aportar mucho dinero durante el invierno a los prestadores turísticos, lo que les posibilitará el hacer más económico al destino.

Además, daría muchos empleos necesarios en la zona, donde la construcción, la planta Solvay y la pesca, son las únicas que dan empleo directo en invierno.

Además, obligaría a que se acondicionara el Aero Puerto, cosa que no se puede entender cómo se habla de turismo, sin Aeropuerto y la línea de bandera pasa y pasa sobre nosotros y no baja. Yo nací en Río Gallegos y por pobre al único lugar que podía ir, era a Calafate de favor, si alguien me llevaba y allí no iba nadie, ni hoteles había. Por ello Calafate se convirtió es lo que es, por el Aero Puerto y porque los aviones empezaron a llegar.

Por ello la facultad de medicina, es un buen objetivo de desarrollo, para Las Grutas, SAO, el Puerto y toda la zona costera y la zona próxima a ella. El financiamiento en relación al resultado es bajísimo. Además, es una Necesidad Imperiosa.

Dr Antonio Tourville (Las Grutas)

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas no pertenecen a la línea editorial de este medio de comunicación. Todas se plasman sin cortar, ni corregir