Solicitan informes y un accionar rápido ante la situación del sector pasivo de la policía rionegrina

La diputada nacional Lorena Matzen solicitó a la gobernadora Arabela Carreras, información y decisiones que se adopten de forma urgente hacia la franja del sector pasivo de la Policía de la Provincia de Río Negro.

“Me dirijo a Usted, en mi condición de Diputada Nacional por la Provincia de Río Negro al solo efecto de hacerle llegar mi preocupación por la situación que está atravesando el sector pasivo de la Policía de la Provincia de Río Negro, que a la fecha no tiene respuestas a su reclamo de percepción de los incrementos de haberes ya otorgados oportunamente y que corresponden a aumentos de sueldos asignados a los activos de la Institución durante el transcurso del año pasado”.

“Como seguramente Ud. conocerá, existe una amplia franja de beneficiarios del sector que nos ocupa, que ya han entrado en una situación de virtual desamparo e indigencia. Esto, al punto que han sido incluidos en planes de beneficencia consistentes en aportes de alimentos para carenciados, lo que en los hechos significa una ofensa al desempeño de quienes entregaron toda su vida al servicio de la comunidad y sus derechos habientes, en el convencimiento de que sus aportes previsionales iban a garantizarles disfrutar una vida digna al final de su vida, tanto para ellos como sus esposas, esposos e hijos. Seguramente coincidiremos en que es inaceptable, y mucho menos en el marco de la crisis sanitaria y económica que aflige a todos, que en estos momentos haya beneficiarios que estén percibiendo como pensión la irrisoria cifra de once mil pesos y por extraña razón que nadie explica algunos mucho menos y peor aún que no hayan recibido respuesta alguna desde el Estado”.

“La gran mayoría de esas personas, son adultos en riesgo, muchos de ellos con enfermedades que deben ser atendidas y requieren una respuesta acorde a su situación. Debo dejar en claro que preocupa que el sector al que ya viene con un atraso en la consideración de sus haberes que ronda una pérdida cercana al setenta por ciento (70%) del valor adquisitivo de sus sueldos, no se tenga en cuenta que la demora en hacerlos efectivos agrava más la situación por la evolución constante de la inflación”.

“Por lo expuesto, le solicito información y decisión adoptada sobre la necesaria respuesta que, en forma urgente, remedie la situación acuciante del sector pasivo de la Institución policial que, a la fecha, no ha percibido:

1) Lo establecido en el Decreto n° 10/2020. (Incorporación en haberes del 3% Noviembre 2019, 3% Diciembre 2019 y 4% Enero 2020). Hasta la fecha sin ningún cumplimiento.

2) Lo establecido en el Decreto 272/2020 del 16 de Marzo de 2020. Subsidio compensatorio por única vez de $ 5000.-

3) Lo establecido en el Decreto 312/2020. Que otorgó un incremento a cuenta de futuros, aumentos de $ 4.000,00 desdoblado en los meses de Febrero y Marzo/2020. Sin novedades a la fecha.

4) No se han hecho efectivos los pagos de juicios oportunamente acordados a quienes litigaron y recibieron sentencia firme a su favor desde la Justicia”.

“Sin perjuicio de lo enunciado, debo agregar que a la fecha existen en el ámbito de la ANSeS, expedientes del personal que solicitó oportunamente su retiro y/o pensión y que no han recibido respuesta alguna a su otorgamiento. Llevaré adelante acciones propias desde mi banca en el Congreso de la Nación en ese sentido, y le solicito su intervención y acompañamiento a fin de lograr que el Organismo Nacional revea y agilice la tramitación de los mismos ya que esa demora, que en muchos casos supera el año y medio, genera además de la incertidumbre propia de la situación, un atropello más a quienes como ya dije sirvieron a la sociedad durante toda su vida y hoy esperan una respuesta acorde a sus necesidades”.

“Finalmente, debo acotar con preocupación el hecho de que el sector me manifiesta no ha recibido respuesta acorde, a su pedido de audiencia desde los distintos niveles del Estado, y en las pocas veces que fueron atendidos solo han recibido promesas que a la fecha no han arrojado resultados positivos. Ello, sin perjuicio de observar el planteo vinculado a que, desde el nivel ministerial del área, hay un sector importante (con personería jurídica incluida) que ha sido arbitrariamente segregado sin argumentos fundados del tratamiento de los tema que aquejan a los retirados y pensionados”.

“Asimismo, y en orden a prestar colaboración en la solución de la problemática expuesta, la pondré al tanto de los avances de acciones propias ante organismos nacionales y me pongo a su disposición en el diligenciamiento de las cuestiones que pueda aportar”.

“A la espera de su respuesta, hago propicia la oportunidad para saludarla cordialmente”.

En sus redes sociales la diputada nacional Lorena Matzen, expresó:

“Hay un sector que en Río Negro sufre injusticias desde hace bastante tiempo, los RETIRADOS DE LA POLICÍA DE RIO NEGRO. Al percibir sumas NO REMUNERATIVAS o para decirlo en lenguaje simple, “en negro”, al momento del retiro, hace que las sumas que se perciban sean magras, insuficientes y en muchos casos no les alcanza para poder vivir”.

“No todos somos conscientes y muchas veces se menosprecia la labor policial y sus sacrificios. Quien por vocación o necesidad laboral ingresa a las fuerzas públicas debe estar dispuesto a no tener horarios, ni lugar fijos, ya que serán trasladados periódicamente, junto a su familia e hijos”.

“Se deben comprar muchas veces sus elementos. No pueden estar representados sindicalmente y si se quejan, muchas veces hay castigos (traslados, quitas salariales, no asignación de horas extras, etc). Todo ello provoca índices altos de suicidios, separaciones, violencia. Si le sumamos la realidad paralela de sus parejas, quienes saben que no podrán tener un trabajo fijo; de sus hijos, que no irán en su vida educativa a la misma escuela, ni tendrán los mismos amigos, ni arraigo de tipo alguno. Y el final? Retirarse… Muchas veces sin haber logrado su vivienda, a cobrar cifras hasta absurdas para quien ha entregado su vida al servicio de la comunidad, sin Glorias y con muchas Penas”.

“Por eso esta semana envié nota a la gobernadora. Otra de tantas, pidiendo por ellos. Ya lo había hecho con el ex gobernador”.

“Pido a quienes lean este posteo, que si ven a un policía, sean cordiales. Saben que muchas veces arreglan ellos los vehículos policiales? Consiguen el combustible y se hacen cargo de sus cosas?

CUIDEMOS MÁS Y MEJOR A QUIENES NOS CUIDAN!!! SEAMOS EMPÁTICOS!!! EN LA VÍSPERA DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN: FELIZ DIA DE LA PATRIA HERMANOS AZULES!!!