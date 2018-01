SPIQyP “ALPAT paró sus actividades por una estrategia comercial y acompañamos para evitar problemas más complejos”

Roberto Troncoso, secretario Adjunto del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico de la Patagonia dialogó con InformativoHoy Radio y expresó lo siguiente: “hay mucha gente que se preocupa por los rumores que circulan y son muchos, la verdad que nosotros nos manejamos con información solamente oficial, con la gerencia y el tema del parate de la planta es un tema estratégico, de ahorro de gas que es muy elevado su costo, al tener stock, acopio del material, sale a la venta todo eso para obtener réditos” agregó que “a nosotros nos parece válida la estrategia para la situación que estamos viviendo, una vez que salga esa producción arrancaría nuevamente y en teoría sería en los próximos días, por eso quiero transmitir tranquilidad a mis compañeros, a la población y a los comerciantes también” afirmó el gremialista.

“Estamos aún en transición, hoy ALPAT no tiene dueño, porque lo que estaban ya no están y los nuevos aún no la han aprobado la venta, el actual gerente quedó virtualmente como ‘el dueño’ por decir así, por eso apoyamos esta decisión que tomó, porque en realidad debemos ir codo a codo con ellos para que esto no se caiga y sea peor” explicó Troncoso.

“La obra social la regularizamos, se había cortado por falta de pago, coordinamos con el gerente de Alcalis de la Patagonia para reactivar la prepaga y el martes que viene viajaré a Buenos Aires para acordar con Galeno y no vuelva a ocurrir el corte” sostuvo.

“Los sueldos seguimos cobrando por partes, recién el 22 finalizaron los que están con convenios y se cobra por el Banco Nación, el 70% del personal está ahí, otros eligieron distintas entidades” añadió asimismo “estamos tratando todos de poner el hombro, dándole una mano a la gerencia y así salvar esta situación coyuntural” aseveró el gremialista.