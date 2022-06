Subió un 12%: Río Negro se sumó a las provincias con falta de gasoil

En medio de la escasez de este combustible, el Gobierno autorizó el aumento del corte mínimo obligatorio del biodiesel en el gasoil, lo que provoca una parte de la suba. El precio del gasoil aumentó 12%, en medio del desabastecimiento en la mayoría de las provincias, del que por ahora se mantienen al margen Neuquén y en menor medida Río Negro.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, Carlos Pinto, se refirió al panorama complicado del país en materia de combustibles y señaló que si bien el gobierno anunció una serie de medidas, la solución de fondo es que se recuperé la importanción.

«Ya hace varios meses las petroleras entregan a las estaciones de servicio el combustible en forma limitada, por lo que las estaciones entregan por cupo a sus clientes», explicó y este mes redujeron el cupo que entregan a las estaciones y empezó a faltar el combustible.

Ante la consulta acerca de por qué algunas estaciones no tienen problema dijo que «es una política que usan entre el gobierno nacional y la petrolera YPF, no se ajusta a ningun criterio estipulado, o que al menos sepamos».

Respecto a las medidas que pueden tomarse para solucionar este tema dijo que el gobierno está tomando varias acciones, como «aumentar el porcentaje de biocombustible, exigir a las petroleras que utilicen la capacidad instalada de producción al 100 por ciento, hacer notar a las petroleras que tienen que asegurar el abastecimiento de petróleo a las refinadoras, y algun benficio impositivo a las refinadoras para incentivar que aumenten la producción».

No obstante señaló que «las medidas no alcanzan hasta que no se importe». Pinto explicó que «si bien la Argentina tiene exceso de petróleo, no tenemos capacidad instalada para la fabricación de los combustibles, estamos con un desafasaje de alrededor del 30 por ciento». Por este motivo siempre se importó gasoil a nivel nacional para abastecer el mercado interno, pero «los precios de los combustibles se han disparado y el precio interno nuestro está estancado, por lo que no dan los costos para poder importar combustible».

Por este motivo señaló que «el gobierno dice que va a autorizar algunas importaciones, y está controlando salidas hormigas que suceden a países vecinos», con precio diferencial a extranjeros.

Pinto insistió en que «para las petroleras es imposible importar, si mismo YPF no puede importar porque no alcanza a cubrir los costos, es muy complicado». (B2000)

