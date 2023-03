Suspendieron la audiencia por la primera etapa del oleoducto. Ambientalistas sostienen que es un triunfo de las movilizaciones.

Iban a realizar este martes 21 de marzo a las 9 horas por vía Zoom. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro comunicó a quienes iban a participar del mismo, la suspensión “para garantizar una mayor convocatoria y participación” a pesar que había decenas de inscriptos.

El proyecto “Oleoducto VM Oil Sur”, en su primera etapa, iba a ser tratado esta semana en una audiencia pública, pero señalaron desde la cartera gubernamental de Dina Migani que brindarán la difusión y reprogramación de la nueva fecha en un nuevo comunicado.

Desde los partidos de izquierda el MST en el FIT-Unidad señalaron “celebramos que la movilización popular, junto al trabajo de las asambleas socioambientales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, haya logrado que el gobierno provincial suspendiera la audiencia que se había convocado para dar comienzo al primer tramo del oleoducto” agregaron “celebramos este gran triunfo de la lucha socioambiental”.

“El gobierno provincial no puede seguir adelante con la construcción del oleoducto y el puerto petrolero, ignorando la voluntad del pueblo. Sólo la unidad de quienes luchamos en defensa de nuestros bienes comunes, hará que nos escuchen” comunicaron.

“La construcción del oleoducto y el puerto petrolero no cuenta con licencia social. La construcción de estas infraestructuras no solo contaminaría nuestro mar, sino que también destruiría miles de puestos de trabajo en la pesca y el turismo. Queremos un mar libre de petroleras. Si contamina no es progreso. La ley 3308 no se toca. Al Golfo lo defendemos entre todos” manifestaron.

“Seguiremos trabajando para que no prospere la construcción del oleoducto, poniendo en la agenda un plan de transición energética y laboral, y una producción planificada, no contaminante y al servicio de las mayorías” finalizaron.

Tramo Uno

Esta audiencia pública no se iba a debatir, ni el tendido de un oleoducto por la zona sur de Río Negro, ni la creación de un puerto petrolero, sino que se determinaba en la misma, lo que se define como Tramo 1 de la obra.

Este Tramo 1 consiste en un oleoducto de 127 kilómetros que partirá desde el área insignia de YPF en Vaca Muerta, como es Loma Campana, y culminará en la zona de Allen, en donde se podrá vincular con la red existente de Oleoductos del Valle (Oldelval).

En detalle, el plan contempla un oleoducto de 20 pulgadas que partirá desde la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) de Loma Campana hasta un primer punto en la Estación de Bombeo de Lago Pellegrini. Este segmento tendrá una extensión de 87 kilómetros y comprenderá los 45,1 kilómetros que la obra recorrerá en la provincia de Neuquén.

Desde la Estación de Bombeo de Lago Pellegrini partirá la segunda parte del oleoducto, pero en este caso será más grande, de 30 pulgadas. En total recorrerá otros 40 kilómetros hasta llegar a la altura de la Estación de Bombeo de Allen.

El ducto tendrá una capacidad total de transporte de 62.300 metros cúbicos, es decir hasta 392.000 barriles de petróleo por día, pero con la aclaración realizada por YPF de que no se espera transportar ese volumen desde el primer día, sino en forma progresiva.

