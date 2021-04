TAL VEZ SEA TIEMPO (Carta de Lectores)

A veces tengo la impresión que de tanto usarlas, algunas palabras pierden su peso, se devalúan significativamente cuando no se convierten en acción. Al decir de José Martí, la palabra es acción y la acción es política (paráfrasis). Hablamos de la SALUD sin analizarla integralmente, sin cuidarnos lo suficiente. Nos referimos al PERSONAL DE SALUD como esencial, sin reconocer que han sido los más afectados por esta CUARENTENA INTERMINABLE. Escuchamos a las autoridades decir que cuidan nuestras vidas y han mandado al encierro a miles de pacientes con diferentes patologías (algunas crónicas o severas) restándole importancia y tratamientos necesarios. Esos mismos FUNCIONARIOS se han beneficiado ellos y sus familias con VACUNAS QUE POSTERGARON EN LOS QUE SÍ LAS NECESITARON. El presidente Alberto Fernández dijo hace un año, muy suelto de cuerpo: “No me preocupa tener un 10 por ciento más de pobres…” Desconociendo (¿?) que la pobreza predispone a la gente a enfermarse. Le pide esfuerzo al pueblo, pero él no lo hace ni se lo pide a la clase dirigente. Ni qué hablar de la organización del VELORIO de Maradona. Propone medidas al tiempo que INSULTA, literalmente a buena parte de la ciudadanía que ya no le cree nada. Evidentemente no le preocupa la salud, ni la educación, ni la seguridad porque PIERDE SU TIEMPO respondiendo críticas, falseando datos, retuiteando su propia caricatura. VERGONZOSO.

Comenzó teniendo credibilidad y autoridad, legitimada no sólo por el voto de la ciudadanía, sino por las medidas que tomó en su momento y que la población entendió necesarias y oportunas. Lamentablemente pronto comenzó a hacer política partidaria y a dilapidar su autoridad.

Tal vez sea tiempo de pedirle, a las autoridades en general, que se replanteen QUÉ PAÍS QUIEREN DEJARNOS EN DOS AÑOS. Ya que pretenden compararnos todo el tiempo con algunos países europeos, reconozcan que, por ejemplo en Alemania, son respetuosos de las leyes (incluso las de tránsito) y cuando alguien las incumple tiene su sanción merecida. TAL VEZ SEA TIEMPO DE EXIGIR -DEMANDAR COMO CIUDADANOS QUE CUMPLAN CON EL JURAMENTO de aquel 10 de diciembre del 2019.-

Aída Irma Verbeke – DNI: 10675920

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy es mera responsabilidad de quienes la firman y no pertenecen a la línea editorial de este medio de comunicación. Las mismas se plasman sin cortar, ni corregir.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA