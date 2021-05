Taller Naval “si se cumplen protocolos del estudio no hay riesgo ambiental” dijo Raúl González

El Doctor en Biología Marina, Raúl González, integrante de la Escuela de Ciencias Marinas ESCIMAR de la Universidad Nacional del Comahue UNCo, y autor del estudio de impacto ambiental del proyecto de radicación de un taller naval en el puerto de ultramar de San Antonio Este, señaló al ser consultado por Marítima FM, que no hay riesgo de contaminación ambiental si se cumplen los protocolos que su trabajo detalla.

“El estudio de impacto ambiental que se realizó en el 2017 y se presentó en la primera etapa, en el gobierno de Ojeda, se presentó en la secretaría de Ambiente, lo firmé como consultor habilitado de la provincia de Río Negro y como establece la ley rionegrina que estamos incluidos en un registro establecido para tal fin” manifestó.

Mencionó respecto a lo que comentan del rechazo al estudio realizado “no se rechazó el estudio de impacto ambiental, se rechazó la localización por un error de interpretación, pero ese sitio estaba dispuesto dentro de los límites que establece en la ordenanza del plan de manejo vigente, entonces el estudio sigue en vigencia y la localización, más otros datos que se resolvieron nuevamente en este último tiempo”.

“Recordemos que tenemos un área de usos múltiples, pero hay sectores que deben ser preservados por carácter único por su biodiversidad, no solo se protegen lo natural, sino también cultural, no es un parque nacional por ejemplo, pero el plan de manejo se hizo justamente para zonificar y regular, específicamente prohibir el acceso en algunos sitios a la gente, para que la presencia humana no invada el proceso biológico” explicó.

“Lo importante es que tenemos un plan de manejo que lo hizo mucha gente de manera muy profesional y responsable, se trabajó de manera profunda en base científica, está aprobado por el decreto del gobernador Weretilneck, pero veo que hay personas que interpretan lo que no corresponde y sería importante que se divulgue todo este plan de manejo para que realmente lo conozcan” exteriorizó González.

“El astillero es para el desarrollo de un polo pesquero, es vital para este proyecto, hay un faltante de servicios de reparaciones de barcos en la costa argentina, históricamente se hacen las rectificaciones en la ribera, esto hoy no se puede hacer más y para ellos debemos tener una infraestructura dónde se debe centralizar las reparaciones, con todos los protocolos especiales para tratar y no se disperse en el ambiente como ocurre actualmente” definió.

“Tenemos mucha gente y capacidad científico tecnológica, aquí tenemos profesionales para que se consulte y se estudie, me parece que no se toma en cuenta eso y se dice cualquier cosa, por eso es importante utilizar esta capacidad de personal, no solo para el estudio, sino para el monitoreo” sostuvo.

“Con esta gestión por suerte estamos colaborando y trabajando con distintos proyectos ambientales, ojalá sea acompañado por la sociedad, por ello el municipio nos solicitó trabajar en conjunto, es lo que esperamos concretar para el bien de la comunidad” concluyó el biólogo.

