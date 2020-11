Talleres de SAO tiene rival para el inicio de la Copa Argentina Senior

La tercera semana de febrero es la fecha elegida para dar inicio a la Copa Argentina Senior de fútbol, que contará con la participación de 168 equipos de todos el país, entre los que figuran los representativos de la subsede Viedma.

La determinación se tomó luego de la reunión de presidentes vía zoom desarrollada días atrás, en la que también quedó establecido que la competencia va a nuclear a los conjuntos de la Liga Nacional Senior, la Primera División Nacional Senior y el Fútbol Senior de la Amistad.

El campeonato se desarrollará con una jornada mensual y en llaves eliminatorias a partido único. En la primera etapa se medirán entre equipos de la zona, para luego hacer lo propio con los de otras regiones.

Por otro lado, también se confirmó el inicio de la Liga Nacional en el mes de diciembre, en una de las subsedes que será confirmada próximamente. Este torneo se jugará en 16 regiones, con 135 clubes.

Cabe recordar que los primeros de cada zona disputarán en diciembre de 2021 la Final Nacional, donde surgirá el campeón que ascenderá al Súper 18 de Primera División Senior en 2022. La sede elegida fue la provincia de San Luis, por decisión unánime.

Los cruces de la subsede Viedma (Fase 1)

Llave 49. Deportivo Patagones (C. de Patagones) vs. Jorge Newbery (C. de Patagones)

Llave 50. Villa Linch (C. de Patagones) vs. Villa Congreso (Viedma)

Llave 51. Dep. Boulevard (Viedma) vs. Defensores de Viedma (Viedma)

Llave 52. Talleres (San Antonio Oeste) vs. San Lorenzo de Barrio Lindo (C. de Patagones)

Llave 53. Barrio San Martín (Viedma) vs. Nattionale (Viedma)

Llave 54. Dep. Cultural (Viedma) vs. Villa Morando (C. de Patagones)

Fase 2

Ganador llave 49 vs. ganador llave 50

Ganador llave 51 vs. ganador llave 52

Ganador llave 53 vs. ganador llave 54