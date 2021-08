Teatro en Las Grutas este fin de semana

“NIÑA MONSTRUO + BANQUETE DE GUSANOS” GRUPO PUNTO CERO TEATRO

EL GRUPO

Punto Cero Teatro surge en el año 2017 en San Carlos de Bariloche, el elenco fue variando desde entonces y la formación actual se consolida en el 2020. Cada integrante del grupo tiene una trayectoria particular, sin embargo, todes han transitado las carreras de teatro en la Universidad Nacional de Rio Negro, que es donde la mayoría se conoce. El trabajo de las producciones se desarrolla de manera cooperativa y tiene la particularidad que se van rotando por diferentes roles como la producción, la dramaturgia, la dirección, la técnica y por supuesto la actuación.

En cuanto a las producciones, el repertorio es cada vez más extenso, donde además de las producciones en proceso ya cuenta con una obra estrenada: “Simulacro, ensayo de realidad”; una producción audiovisual que se transmitió por streaming como lo fue “Diario de los últimos días” y el radioteatro “Tres Golpes” que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro.

Este grupo sigue movilizado y convocado por la actuación en sí misma, la certeza de ver al teatro como un lugar de resistencia, la posibilidad de crear otras realidades y de ser “la piedra que rompe el espejo”.

LA OBRA

Esta es una experiencia nueva, un “Frankenstein escénico”. Un poco a raíz de la pandemia y la complejidad de concretar ensayos, se fueron conformando células que trabajaron paralelamente. Ambos materiales “La Niña Monstruo” y “Banquete de Gusanos” venían gestándose por separado y este tiempo dio lugar para profundizarlos.

Teniendo ciertos puntos en común en los personajes y en la estética, se tomó la decisión de presentarlos juntos y ofrecerlos a diferentes salas. Así nace este encuentro, dos unipersonales que se cruzan en el mismo espacio escénico. Si bien cada unipersonal tiene su mundo particular muy constituido y personal; se caracterizan por un matiz grotesco en la construcción y desarrollo de los personajes y en tomar lo tragicómico como eje estético.

La propuesta a través de una fuerte impronta actoral y de su interpelación al público propone transitar diferentes temáticas como la soledad, la muerte, la injusticia y el abandono, todo esto con un tinte de humor constante.

ACERCA DE “LA NIÑA MONSTRUO”

La Niña Monstruo nace en el 2017 dentro del trabajo final de la carrera de Actuación en la Escuela de Teatro de La Plata, protagonizada por Malena Rizzone.

Siempre había quedado el deseo de retomar el personaje y desarrollarlo más para poder presentarlo como unipersonal. Entre el año 2019 y 2020 se reanuda para confirmarlo como un material independiente. Juan de Paz se incorpora a la dirección, que hasta ese momento la llevaba adelante la actriz nutriéndose de distintas miradas externas de compañeres y profesores.

La obra nos presenta a una niña que nos comparte su mundo a través del juego, entre la ingenuidad y el “sin filtro” que caracteriza a la niñez revelando su propia realidad, en constante juego con el público. La niña es un personaje grotesco y farsesco, lo que le da la particularidad de poder transitar constantemente entre la tragedia y la comedia.

Tiene una estética atemporal, lo que sugiere que es transversal a cualquier momento de nuestra historia. Los diferentes elementos estéticos como los colores, así como el espacio, también profundizan esta idea. La obra tiene una propuesta bastante abierta que invita a cada espectador a cerrar su sentido.

ACERCA DE “BANQUETE DE GUSANOS”

Tiene sus inicios dentro de la Universidad Nacional de Río Negro en la cátedra Dirección y Puesta en Escena, para luego seguir creciendo y mutando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Banquete de Gusanos.

La obra transcurre en un cementerio: dos sepultureres sin nombre ni sexo cavan una tumba para la recién llegada suicida, les personajes que habitan la escena son encarnados por la actriz Lucrecia Alzueta, quién nos plantea en un diálogo humorístico y bufonesco con el público, distintas reflexiones sobre temas que tienen que ver con algo que nos acoge a todes: la muerte. La muerte desde el chiste, la muerte y sus rituales, la muerte y su relación con la diferencia de clases.

La estética de la obra plantea un espacio implícito y atemporal, que entre tierra y gusanos nos narra una historia con múltiples puntos de fuga… Y para tranquilidad del espectador: el humor negro nos apacigua la caída a esta cruda realidad que vivimos.

SINOPSIS

Estimade: No sé qué es lo que está esperando ver, pero le cuento cómo va la cosa; resulta que son dos unipersonales con tinte grotesco y humor ácido. Si estaba esperando una comedia ligera le recomiendo que se pegue la vuelta y no mire atrás. Cuestión que hay dos personajes marginados (recuerde lo del tinte grotesco y no imagine una caricatura simpática); que entre los descartes y restos del mundo nos van a compartir sus realidades (acá le toca recordar lo del humor ácido, tampoco es un dramón). ¿Y cómo? No sé, hay mucho juego y poca solemnidad. Pase y vea con sus propios ojos.

Pd: el que avisa no traiciona. Atte: Güilliam Yespir

FICHA TÉCNICA

Actores Malena Rizzone como La niña – Lucrecia Alzueta como La sepulturera

Dirección Helena Benito – Juan de Paz

Técnico. Limay Brouckaert

Producción general José Luis Díaz

Asistente técnico y de producción. Francisco Vargas

