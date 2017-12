Temporada: “el año pasado tuvimos falencia en la recolección de residuos, pero este año contamos con más vehículos” dijo Noale

En diálogo con el secretario de gobierno municipal Luis Noale, sobre los trabajos y servicios de cara al inicio de la temporada de verano en la zona sanantoniense señaló “Como todos sabemos a esta altura del año pasamos a tener una enorme concurrencia de visitantes, incluso hemos llegado a premiar al turista 500 mil, eso ha sido importante, porque quienes no se dan cuenta de la dimensión, de lo que significa pasar de 30 mil habitantes en la zona a superar un número enorme de turistas que se triplica por día, entonces eso tiene una consecuencia, uno de los principales problemas que tenemos con semejante movimiento es el tema de la basura y en la temporada anterior reconozco que tuvimos falencias en la recolección con problemas en las unidades y también con lo que teníamos hicimos lo que podíamos. Ahora tenemos cuatro vehículos y tendremos uno más exclusivo para Las Grutas, entonces pondremos énfasis en quitar la basura y minimizar el impacto ambiental y visual en la zona de las bajadas y peatonal donde están la mayoría de los comercios” sostuvo.

Agregó “El tema del mantenimiento de calles y la recolección de basura vamos a trabajar incansablemente y además hemos tenidos problemas en los servicios provinciales, con los problemas de derrames cloacales, de agua y de energía eléctrica y poner una luz roja en todo esto para que los servicios estén a la altura de la circunstancia” expresó además “en la playa, somo sucedió desde el gobierno de Javier Iud, y continuó hasta ahora, se firmará convenio con la empresa TSB que aportará coordinar la movilidad y la gente para la limpieza y estamos analizando incorporar algo más, porque cada vez tenemos más turismo y se genera mucho residuo en las playas, pero en comparación con otras del país, estamos muy bien respecto a la limpieza. Al final de semana veremos si se dan las condiciones para la firma del convenio”.

“Respecto al Puerto del Este, estamos trabajando en la zona de Saco Viejo, se empezó el desmalezamiento con un tractor desde hace cuatros días y se trabaja con revitalizar los puestos de artesanos, aunque tarde, saldrá licitación del camping, me parece que no estuvimos a la altura de la circunstancias en hacerlo con prontitud, el año que viene vamos a priorizar esa licitación, porque debemos ser más eficiente en esto y me parece que son cuestiones que hay que tener en cuenta con el destino portuario preparado para el inicio de la temporada”.

“La apertura de ayer de la temporada ha sido provincial, donde los anuncios son netamente del gobierno rionegrino, esperemos que no tengamos inconvenientes con los desechos cloacales que son siempre un problema, este verano tendremos lo mismo con las piletas de decantación” sobre los trabajos municipales aseveró “por parte de la municipalidad hacemos obra de vereda, remodelación de la peatonal, la incorporación de iluminación en la costanera, será con sistema de led con recursos genuinos del municipio, seguimos con refacciones de las bajadas, de veredas a Terraza al Mar, los paredones y el bacheo, nos hubiese encantado terminar antes, pero vamos a recibir de la mejor manera, todo con recursos municipales” afimó Noale.

“Se viven momentos complicados en lo económico, respecto a las colonias de vacaciones, sabemos que la tendremos como todo los años, empezarán las inscripciones la semana que viene seguramente, el secretario de hacienda envió una nota al lugar donde se hacía en Las Grutas para poder compensar algunas cuestiones, creo que para el jueves anunciaremos el inicio de las mismas y en el Puerto esperemos podamos también realizarla, aunque reitero también en esto llegamos tarde pero no habrá problemas de que los padres puedan enviar a sus niños a divertirse”.

“Firmaremos un convenio con Cámara de Comercio, tendremos una oficina donde vamos a controlar el ingreso de mercadería ilegal, también en un buen punto para la seguridad, es en la zona de las rutas 251 y 2 donde estará ubicada la garita” finalizó.