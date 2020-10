Temporada de turismo: están los protocolos, solo falta el anuncio

Marisol Martínez, Gerente de la Agencia de Turismo Cultura y Ambiente del municipio de San Antonio Oeste y Las Grutas, en diálogo con LU19, hizo un recorrido por las diferentes acciones y protocolos que el destino tiene previstos para poder dar inicio a la temporada estival.

“La planificación se realizó en base a la incertidumbre en esta pandemia, es complejo tener certeza de acuerdo al escenario en que estamos, pero junto con Nación y Provincia falta hacer el anuncio en conjunto” mencionó la funcionaria.

“Los protocolos están, fueron revisados y aprobados por Salud, se le entregó la copia a la ministra Vélez, se adecuaron para nuestro destino, esos protocolos están adaptados a las necesidades locales, siguiendo los lineamientos que propuso Turismo de Nación al que se adhirió Río Negro” expresó.

“El sello de calidad sanitaria comienza la etapa de acompañamiento, sobre la guía de recomendaciones que estipulan los protocolos, ya fueron capacitados los distintos prestadores según la actividad, con las normas de calidad y el acomodamiento de los emprendimientos que deberán llevar adelante cuando reciban al turista” explicó Martínez.

“La idea es fundamentalmente el aforo, con la aplicación, que hoy es utilizada en todos los comercios de la localidad, allí están cargados todos los residentes de la zona y además estarán inscriptos los que realizarán las reservas, ellos tendrán un seguimiento, por eso deberán tener reserva previa antes de ingresar por el control de acceso” sostuvo.

“Posterior a esta semana comenzarán el ingreso de los dueños no residentes de la zona, se están inscribiendo aquellos de localidades cercanas y luego del 28 se irá ampliando la inscripción a otras localidades, esperando que paulatinamente vayan llegando a la región” también manifestó que están observando constantemente lo que sucede en Bariloche con la prueba piloto que está en marcha desde hace más de una semana.

Sobre la habilitación en campings, dijo “La incertidumbre son los campings, ahora no está establecido, no hay protocolo a nivel nacional y en base lo que digan vamos a readecuar si es que aparece, sino los mismos no se habilitarán por allí estamos viendo que se alojen los motorhomes, porque recordemos que tienen salas y baños compartidos y eso es lo que se trata de evitar, por ahora no hay definiciones” declaró Martínez.