Temporada teatral: Tristan y Mónica Farro estarán en Las Grutas

Había anunciado su retiro para irse a vivir a su Pergamino natal. Sin embargo, bastó que recibiera una propuesta para hacer temporada teatral en Las Grutas para que Tristán repensara su decisión y postergara un tiempo más su decisión.

Sin embargo, bastó que recibiera una propuesta para hacer temporada teatral en Las Grutas para que Tristánrepensara su decisión y postergara un tiempo más su decisión.

“Me invitaron a que hiciera una obra en las Grutas y el hecho de que me dieran a elegir y hacer un espectáculo como el que quiero hacer para que la gente se divierta y la pase bien, con las bailarinas, actrices, actores, me sedujo y me sumé. Y bueno, ahí vamos a estar, así que espero que me apoyen y nos vengan a ver”, expresó el capocómico, quien hoy está cumpliendo 82 años y debutará el próximo 19 de diciembre en el Teatro Astor.

Además de Tristán, el elenco del music hall lo integran Mónica Farro, la cantante Andrea López y Federico, uno de los hijos de Tristán, entre otras figuras, quienes estarán acompañados por un importante cuerpo de bailarinas.

Como viene sucediendo en los últimos años, Las Grutas apunta a transformarse en una fuerte plaza teatral, esta vez de la mano de la sociedad entre el reconocido actor y productor Alejandro Cupitó, quien le cederá su lugar en el Circo Merlín en Santa Rosa de Calamuchita a Lisandro Carret para abocarse de lleno a este nuevo emprendimiento, en sociedad con el abogado Lucas Richmond. (DiarioShow)