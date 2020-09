Temporada turística de grandes crisis surgen las oportunidades (Carta de Lectores)

Se trata de transformar la crisis en OPORTUNIDAD, nadie busca una crisis, solo llega, pero depende de cada uno cómo afrontarla. Se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno y de esta visión o actitud de cada persona depende salir adelante o no; tan simple como eso.

Llego el día, sí, en que van a trabajar:

Aquellos que apostaron a una inversión de calidad.

Aquellos que dejan sus puertas abiertas todo el año.

Aquellos que no explotan al turista, ni al residente.

¿Por qué?

Porque Las Grutas se puede trabajar turísticamente TODO EL AÑO.

SEÑORES PRESTADORES TURISTICOS ESTIVALES, la Pandemia no es para minimizar bajo ningún aspecto, es un virus del que aún no se saben bien sus consecuencias (sino lean), nadie está exento a él por más que nos cuidemos, salvo que sean inmortales. Ni hablar de que no contamos con terapia intensiva, ni capacidad para afrontar la crisis sanitaria en la que ya estamos.

Claro está que van a estar asustados los prestadores turísticos que se acostumbraron a llenarse los bolsillos en tres meses, y cerrar las puertas en invierno. A ofrecer servicios de medio pelo, total la demanda supera ampliamente la oferta y pueden darse el lujo de cobrar lo que quieran por servicios de baja calidad.

¿Qué es más importante la economía o la salud? Creo que para cualquier persona sensata no cabe duda que la SALUD en todo sentido, la salud de los habitantes de este lugar, la salud de nuestros médicos, enfermeros y todo el personal sanitario en general.

Temporada turística no es solo la ESTIVAL, temporada turística debería ser todo el año pero hay que trabajarla, promocionar, competir con calidad de servicio. Cuesta un poco más, pero no es imposible, se puede sin duda, es cuestión de cuidarnos todos, respetarnos y aprovechar esta nueva oportunidad que tenemos de:

Cuidar y preservar nuestro recurso natural.

Descongestionar las playas en enero para que el turista nos visite todo el año.

Mejorar en calidad en todo sentido.

Sobre todo, de ser solidario con nosotros mismos y con los demás, se sale adelante con ideas innovadoras. Seamos ejemplo de unión e ingenio para salir de esta crisis, que nadie eligió, juntos. Trabajemos nuestro destino todo el año.

¿Acaso no pensaron que ni bien salga la vacuna después de esta larga cuarentena, en la que tuvimos que estar encerrados y lejos de nuestros seres queridos, la gente no va a querer salir a pasear, a cambiar de aire y sobre todo visitar nuestro destino paradisíaco??? Creo que la desesperación de no poder trabajar la temporada estival como siempre, no los dejo ver el vaso medio lleno.

Ya empiecen a pensar en cómo ofrecer sus servicios para cuando esto pase, agudicen su ingenio; y reinvéntense para solventar su economía, sin afectar la salud de todos. ¡No van a ser ni los primeros ni los últimos en salir adelante después de una gran crisis! Ah y los invito a leer el cuento de la cigarra y la hormiga.

Maria Cecilia Costa Licenciada en Turismo DNI 23063927

