“Tendremos que trabajar en un sello de calidad turística sanitaria para la próxima temporada”

Marisol Martínez, Gerente de la Agencia de Turismo, Cultura y Ambiente de San Antonio Oeste y Las Grutas, en diálogo con InformativoHoy Radio antes de participar de la Red de Turismo Inteligente, mencionó cuales serían las gestiones implementadas cuando se reactive el turismo en la región.

“Primero hay que recordar que por decisión del intendente Casadei, el municipio empezó antes el operativo cerrojo, con todos los aspectos sanitarios, fue antes que llegue el fin de semana largo. Con buen tino el intendente supo que debíamos empezar adaptarnos en la nueva realidad” mencionó que, tras el aislamiento obligatorio, seguramente cambiarán los paradigmas del turismo, no solo en el país, sino también en nuestra región.

“Posiblemente el turismo sea la última actividad en ponerse en marcha, tras la finalización de la cuarentena. Quizás sea el último eslabón que se permita, por eso los destinos deben entender que tenemos que trabajar en conjunto con profesionales, para justamente trabajar con sellos de calidad turísticas sanitarias, para luego que el viajero tenga la tranquilidad en dónde estará alojándose y pasando sus días” explicó Martínez.

“Todas las acciones que se vienen realizando es para transmitir, confianza, previsibilidad para cuando tengamos la posibilidad de abrir las playas que todos los aspectos de la salud pública se visibilicen y además ofrecerle esa seguridad al turista” afirmó la funcionaria.

Indicó además que “va a ser una reactivación paulatina donde los destinos tenemos que entender la situación, actualizarnos y aggiornarnos a la misma”.

En relación a lo más inmediato, el avistaje de fauna marina con ballenas dijo “lo que respecta al producto de fauna marina, primero no hacemos competencia con otros lugares y no es la temporada alta para nosotros, sino que es una gran alternativa más en materia de turismo, en esto quiero destacar que, al no ser un producto que atrae a numerosos visitantes, porque se hace en base a reservas previas, con un límite de personas sobre los semirígidos. No va a ser una problemática el iniciarla, siempre y cuando se levante la cuarentena, entonces el tener un trabajo acotado, ese producto nos va a dar este tiempo para adaptarnos y analizar el comportamiento y las motivaciones que quieren los turistas quienes van a salir tras la cuarentena” sostuvo.

Mencionó que otro factor es la situación económica y se estudiará como impactará en los próximos meses.

Avizoró en su relato que “por un año y medio más, tendrá la gente un sesgo de decisión, con los recaudos que van a tener en cuenta en materia sanitaria, me parece que, como comunidades anfitrionas, debemos tener en cuenta todo esto, esencialmente el sello sanitario, llevar tranquilidad al turista que estará en un lugar dónde tengamos seguridad en salud” finalizó.