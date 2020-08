“Tenemos que lidiar con la irresponsabilidad social de muchos”

Esa frase pertenece al intendente Adrián Casadei, quien señaló que muchas personas no toman en cuenta el riesgo existente “lamentablemente debemos lidiar contra personas que hacen fiestas clandestinas, como ocurrió la semana pasada en el barrio Cruz del Sur, donde la policía debió intervenir” también mencionó las organizaciones de partidos de fútbol “el fin de semana, tanto en el paseo ferroviario, como en las canchas de la periferia, se organizan encuentros, la verdad que cansa que sean tan imprudentes” sostuvo.

Aseguró que los retenes van a continuar, que hubo reunión con el Comité de Emergencia y que se reúnen cada 15 días “estamos viendo cada una de las situaciones, continuamos ajustando según las necesidades que se van presentando” agregó “si bien el proceso es largo, el compromiso aún es mayor y cada día se siente el esfuerzo de los agentes municipales, los funcionarios y las fuerzas de seguridad”.

Hubo situaciones de personas que ingresaron a la localidad, una familia que provino de Jacobacci y se instaló en el barrio Cruz del Sur “al enterarnos, se acercó personal policial, del municipio, se inició una causa al respecto, como estas situaciones, vamos a ser inflexibles, lamentablemente muchos utilizan caminos alternativos para ingresar”.

“Cada tanto se revisan los lugares, se cierran aquellos ingresos con las máquinas, pero no podemos está poniendo un policía o un agente municipal en cada sitio” sostuvo además que es incesante la cantidad de personas que quieren venir a Las Grutas del alto valle o de Neuquén u otras provincias a ver sus casas “mientras el virus siga circulando por esos lugares, por ahora, no vamos a permitir el ingreso” afirmó Casadei.

Por su parte, el encargado del acceso norte, el director de tránsito Mario Hernández, mencionó “muchos se hacen los vivos queriendo ingresar por sitios que no corresponden, otros que son de San Antonio al salir dicen que van a pescar y se trasladan a otras localidades, no podemos con la mentira, por eso la aplicación es un factor necesario y que la provincia cuente con esa herramienta”.

“Nosotros estamos siempre constatando en el ingreso, pero hay algunos que no entienden o no quieren entender esta modalidad, otros se enojan e insultan si no los dejamos pasar, hay que estar en el puesto del acceso y soportar lo que no merecemos” explicó.

Hubo varios casos de ingresos, algunos entran y salen en el día “quienes llegan de otras localidades y tienen dirección en San Antonio o Las Grutas deben hacer cuarentena obligatoria” hubo una familia que está en la villa balnearia y no cumplía con lo establecido “se les realizó el acta correspondiente y está la intimación, esos son los casos que te dan bronca, es responsabilidad de ellos mismos” concluyó.