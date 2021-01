“Tienen que darse todas las garantías para comenzar con la presencialidad”, dicen desde Unter

Desde el gremio docente Unter señalaron que para que en febrero o marzo se retome la presencialidad en el dictado de clases deben estar dadas todas las garantías desde el punto de vista sanitario, de infraestructura, suministros para limpieza y sanitización y capacitación para personal docente y de servicios de apoyo. La dirigente Sandra Scheroni aclaró que además necesitan debatir el protocolo con tiempo. Consideran que hoy “no estarían dadas las condiciones para pensar en una presencialidad en marzo”.

“Todas las expectativas están puestas en la vacuna, tanto a nivel nacional como provincial, desde el sindicato estamos expectantes a ver cómo se desarrolla esa vacunación y qué es lo que implica”, dijo Sandra Scheroni, de Unter.

Al ser consultada sobre si iniciarían las clases con una sola dosis dijo que en principio “sabemos que son dos dosis, de lo cual depende esa inmunización que da al organismo”.

Afirmó que desde Unter han tenido un posicionamiento desde el inicio de la pandemia, cuando se suspende en marzo la presencialidad en las instituciones educativas, “siempre planteamos y seguimos planteando el mismo eje, para nosotros todo gira en torno a la importancia que tiene el cuidado de la salud y la vida, ya sea que estemos hablando de los estudiantes como los trabajadores”.



Insistió en que tienen que estar dadas todas las garantías para que pueda darse una presencialidad en el mes de febrero o marzo. Scheroni precisó que “deben darse las condiciones epidemiológicas, de infraestructura, suministros para la sanitización e higienización de los establecimientos, señalética, capacitación al personal docente y servicio de apoyo, cantidad de servicio de apoyo para que lleve adelante esta tarea, que no es igual en tiempos normales que en esta situación”. Manifestó que lo más importante es el cuidado de la salud y la vida de las personas, “es un virus que nos tiene muy preocupados a toda la humanidad”.<

Por otro lado señaló que debe debatirse el protocolo, dado que en diciembre el Ministerio entregó el plan jurisdiccional de organización institucional, “hemos planteado la necesidad de tener tiempos para poder discutirlo y debatirlo”. Explicó que necesitan un tiempo antes de su puesta en marcha para discutirlo, “ahí está la cantidad de alumnos, la propuesta de presencialidad y no presencialidad, ingreso escalonado, cuestiones que tenemos que poner en discusión y debate”.

Scheroni planteó que a nivel nacional está la norma que establece la bimodalidad, presencial y no presencialidad, “pero en Río Negro no se está pensando lo mismo, porque esto supone lo mismo al mismo tiempo, queremos discutir lo que significa para el ministerio ese formato combinado porque ya hemos planteado en paritarias que no vamos a aceptar una sobrecarga en la jornada laboral”.

Insistió en que esa combinación entre presencialidad y no presencialidad bajo ningún punto de vista puede implicar una sobrecarga laboral, “el ministerio dice que no es esa la idea, queremos ver cómo se llevará adelante, entendemos que si se reduce la cantidad de estudiantes, que es lo que corresponde de acuerdo con el protocolo, hay estudiantes que van a poder ir a la presencialidad y otros en la casa, por lo menos en forma alternada, porque todos juntos a la escuela no van a poder ir”.



Este es un eje discusión junto con la necesidad de que tanto docentes como estudiantes tengan herramientas tecnológicas y conectividad para que eso sea posible. “Muchos estudiantes no han podido sostener el vínculo porque no tenían medios, por falta de conectividad o no contar con herramientas tecnológicas, si el ministerio está pensando en ese formato tiene que garantizar las herramientas para que los estudiantes puedan acceder a la propuesta educativa”, enfatizó.



Consultada respecto a si cree posible la presencialidad en marzo dijo que “es tan cambiante la realidad que resulta complejo poder decir hoy si es posible, si uno mira la situación epidemiológica en el país y la provincia diría que no están dadas las condiciones para poder pensar en la presencialidad”.

No obstante Scheroni reconoció que es irreemplazable ese encuentro entre docentes y estudiantes, “ese ida y vuelta que se da en ese espacio que es la escuela”. Destacó el esfuerzo de los trabajadores para sostener el sistema educativo y llegar a la mayor cantidad de estudiantes. (B2000)