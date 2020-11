Ayer por la mañana, la familia Velázquez presentó formalmente una propuesta y avisó que comenzarán con las tareas de mensura y posiblemente cierre las negociaciones con la municipalidad el 5 de diciembre, algo que se había inciado este año tras la sentencia que favoreció a los reclamantes.

Esta comunicación fue mediante una nota, que el abogado de la familia, Emiliano Gallego, le hiciera llegar al intendente Adrián Casadei “Me dirijo a Usted como representante legal de familia Velázquez, en el expediente judicial 0012/2014. Por su parte, y en conjunto, firma la presente, Pablo Alejandro Rojas, quien es titular de todos los derechos en el expediente 0002/2013”.

“Así, y en el marco de lo resuelto por sentencia de julio del corriente año en autos “Velázquez Amelia Mabel y otros c/ Municipalidad de San Antonio Oeste s/ Contencioso Administrativo” y en autos “Rojas Pablo Alejandro c/ Municipalidad de San Antonio Oeste s/ Contencioso administrativo” venimos a decir y hacer saber: Que desde la sentencia que nos reconoce la posesión de un área de 910 has y ordena demarcar y escriturara esa área, y hasta el presente hemos acordado suspender los términos para acceder a la segunda instancia. Pero que pasado un tiempo más que prudencial no hemos arribado a una solución alguna”.

“Por esa razón, es que informamos que mantendremos la suspensión acordada, hasta el 5 de diciembre fecha a partir de la cual cada parte queda en libertad de acción y se continúa el proceso”.

“Asimismo, en este acto arrimamos formalmente una propuesta de acuerdo solamente a los fines conciliatorios y solo sobre puntos básicos. Es decir: ella no implica reconocer ni renunciar al reclamo entablado judicialmente”.

“La misma implica: 1. Cantidad total de hectáreas: 800; 2. Distribución: 150 en punta perdices (sobre la costa) y el remanente en áreas a acordar con la Municipalidad; Honorarios en una escala del 20% tomando como base para el valor de ambos juicios, el precio por hectárea fijado para el concurso de precios 001/2019”.

“Por último, y atento los derechos que reconoce la sentencia que acompaño, es que hacemos saber que en esta semana daremos inicio a las operaciones de mensura del área propuesta con intervención del Agr.° Walter Osvaldo Favretto. Reivindicamos la posesión y saludamos atentamente”.

Probablemente en fechas posteriores, la municipalidad responderá, según el Dr. Arbués, comentó a este medio, hasta el día de ayer, no tenía conocimiento de la nota, pero aclaró que aún están en tiempo establecido por las negociaciones judiciales.