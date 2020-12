Tierras en SAE “la sentencia no habla de cantidad de hectáreas y dice que la mensura la debe hacer la municipalidad” dijo Arbués.

El asesor letrado de la municipalidad de San Antonio Oeste, en diálogo con Signos FM, mencionó que los plazos de negociación siguen vigentes y que aún la municipalidad puede apelar la sentencia.

“Habíamos suspendido los plazos procesales, eso se había establecido con el abogado Gallego, de la familia Velázquez, como con el abogado de la familia Rojas, en ambos procesos, tras la sentencia, se decidió suspender en común acuerdo, para entablar una negociación y resolver el conflicto que sabemos todos que lleva muchos años” indicó.

“El intendente tiene una decisión de regularizar los conflictos y por eso se suspendieron las actuaciones, pero por diferentes cuestiones no hemos tenido un diálogo más fluido, digo por diferentes cuestiones administrativas porque principalmente estuvo el tema de la emergencia sanitaria que ralentizó todo” afirmó.

Respecto a la nota que presentó el abogado de la familia la semana pasada, dijo Arbués “avisaba al municipio que comenzaba a mensurar, en este contexto debo decir, sin perjudicar las tratativas ya que nosotros tenemos otra perspectiva del fallo, que no son 910 hectáreas, de hecho el abogado conoce bien el fallo, es sabido que ese es el reclamo original, pero no está así en la sentencia, si esta fuera clara, no estaríamos en esta conciliación, porque repito no es clara” aseveró.

Agregó el letrado municipal “además la sentencia establece que la municipalidad es la que debe mensurar, encomienda al ejecutivo hacerlo, en una sentencia que no está firme, por eso se suspenden los plazos para negociar, porque también se frena el recurso de apelación que tenemos a favor, porque todavía podemos seguir con las actuaciones judiciales”.

“La sentencia le reconoce en ciertas prerrogativas a la familia, pero notoriamente no le reconoce las hectáreas, la cantidad, pero ordena al municipio mensurar, pero no a la familia” agregó asimismo “la suspensión del trámite judicial es para arribar a un acuerdo, posteriormente se debe mensurar lo que se concilia, es lo que no se entiende el porqué de la nota, cualquiera puede leer el fallo, tampoco habla de números específicos, sino obviamente, no estaríamos negociando” explicó.

“La nota del letrado va a ser analizada, vamos a contestarla y cabría la posibilidad de objetarla, creemos que, si el agrimensor leyera el fallo, no debería prestarse a esto, porque la sentencia no está firme y en el caso que no se llegue a un acuerdo, el municipio aún puede apelar y no sabemos qué dirá la justicia de la apelación” manifestó Arbués.

“Entendemos la premura de la familia de definir, pero no ha sido un año común y por esto sabemos todos que aún debemos finalizar estas tratativas que iniciamos, por eso me parece que debemos ser mesurados” manifestó que no se puede hacer la agrimensura, especificó que se debe conocerse incluso cuales son las áreas establecidas por la ley de áreas naturales protegidas “es un lugar y un ecosistema muy sensible según me explicó el titular de la agencia de medio ambiente municipal”.