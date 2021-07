“Todo lo que se elabora es parte de un plan para generar un circuito turístico”

El intendente Adrián Casadei, en diálogo con Parte del Aire, señaló que son varios los proyectos, entre ellos el de erigir una cruz ecuménica, la cual defendió “siempre he planteado que queremos ser un municipio turístico y todo es parte de lo que venimos planificando”.

Se acerca el aniversario 116 de San Antonio, por esto señaló “el año pasado no hubo ningún acto al respecto al cumpleaños del pueblo, este año se harán actos protocolares, pero también dentro de todo lo que se puede realizar debido a la pandemia”,

“Todo lo que estamos apuntando es respecto a ser un municipio turístico, por ejmplo el lunes nos reunimos con el ministro Banacloy, para que el muelle tenga una reconversión con acceso para la gente y obviamente también con el mejoramiento de la costanera que comenzamos a realizarlo y se va a ver el próximo sábado” mencionó el mandatario comunal.

“Se va a inaugurar la obra de cloacas de Las Grutas y firmas de convenios de obras, anuncios sobre todo lo que tenga que ver con la seguridad, ampliar las cámaras con el sistema 911 en Las Grutas, como también instalación de cámaras para San Antonio, a su vez reconvertir el sistema que se había comenzado, pero enmarcado dentro del plan de seguridad provincial” sostuvo.

“Creo que la gobernadora además traerá algunas noticias específicamente para San Antonio Oeste, entre ellos estamos planteando algunas alternativas más con las cloacas” manifestó respecto a las nuevas lagunas en Las Grutas ver la necesidad de diagramar respecto a la reutilización de las aguas para riego.

“Respecto a la cruz, es un proyecto con circuito turístico, que engloba mucho más que la colocación de una cruz, sino es darle mayores alternativas al visitante, por eso va a llevar más tiempo finalizarlo, uno de los primeros circuitos que se va a inaugurar es el de La Aguatería, como se conformaba el sistema de reparto de agua acompañado con tecnologías de aplicación con el celular, se va trabajando para dejarlo a punto, utilizar ese lugar para que la gente pueda conocer parte de nuestra historia” explicó.

“Porqué no hicimos la cruz en el Cerro Banderita, me parece que ese sitio es más para realizar un mirador con una vista espectacular, pero eso es para más adelante porque repito, vamos tomando puntos para generar diferentes circuitos turísticos, allí cerca con el Aeropuerto lo que tenga que ver con Saint Exupery, esto se va ir complementando más allá de la infraestructura, porque además debemos capacitar a todos los trabajadores en el turismo, por ejemplo, si alguien va a cargar combustible, el mismo playero, si le preguntan, pueda informar de estas alternativas y si alguien va a un comercio, el empleado que atienda tenga el conocimiento para orientar al turismo, repito no es fácil y no es de un día para otro, pero se va a lograr” aseveró Casadei.

En el contexto económico, dijo que “se van largando moratorias porque el escenario no es fácil, porque todos padecen un problema de financiamiento en cada familia, probablemente ampliaremos y además facilitar al aportante, porque la realidad es muy compleja la situación para todos actualmente, pero seguramente vamos a tener el acompañamiento de la población para seguir brindando servicios” concluyó.

