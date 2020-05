Todos estamos sumergidos en una situación inimaginable (carta de lectores)

Todos estamos sumergidos en una situación inimaginable.

Algo de película.

50 días encerrados en las casas, sin salir, sin poder trabajar, sin poder ver a , amigos y familiares.

50 días donde la economía Nacional está parada.

50 días donde escuchamos a la clase política, decir quédate en casa, entre todos salimos y cuanto eslogan motivacional se les ocurra.

50 días en que a los ciudadanos comunes nos paran en las calles para que demos explicaciones de dónde venimos, que hacemos, adónde vamos. Y si no podemos “demostrar que hacemos en la calle ” nos meten un acta de infracción, multa, retención de vehículos etc. etc.

50 días donde no existen controles algunos en los comercios y ahí como ya todos sabemos arranca la Avivada. Almacenes, kioscos, de barrios, en los cuales la clase trabajadora son sus clientes. Si esa clase trabajadora que hoy está parada y no podemos generar recursos para nuestras familias, donde se nos están juntando los impuestos, servicios etc. etc. y casa día nos hundimos más porque después no vamos a saber cómo pagar todo. La clase trabajadora vivimos poniendo el hombro y hacemos todo lo posible para que pronto se reactive todo de una buena vez.

Eso si mientras tanto los comerciantes nos dan con un caño sin importarles nada de lo que al rededor estamos pasando y sólo pretenden que les den o cierren los números.

Precios excesivos en la canasta básica, ni hablar del valor en que se fue una docena de huevos, levadura, artículos de higiene personal, así como para poder tener nuestros sencillos hogares desinfectados y en orden, si cargas la línea de teléfono, el cable de tv o pagas algún impuesto nos cobran un extra, totalmente ilegal. Si pedís el ticket no lo dan y podría seguir enumerando. Y acá está la clase trabajadora callando lo que vivimos día a día, y si no pagamos lo que quieren tenemos que volver a nuestros hogares con la cabeza baja.

Para mí sería muy fácil caer en la de muchos argentinos y criticar lo que gana la clase política. Pero entiendo que hoy no es la discusión y algún día se podrá hablar al respecto. Hoy la discusión es que controlen, que sean severos con multas. Porque uno lee o ve que las pymes piden subsidios a tasa baja, el sector turístico también, los almaceneros y kiosqueros no se quedan atrás y también piden que les den una mano. Y acá estamos nosotros los laburantes, si esos mismos que en baja temporada hacemos circular nuestros míseros salarios de la construcción, en los comercios que hoy nos roban. Crean cámaras de kiosqueros entre ellos y nos cobran lo que se les ocurre. Cámaras donde no son legítimas para poner valor a la mercadería que venden. Cámaras para acá, cámaras por allá. Y acá estamos los laburantes tratando de poder conseguir algún buen precio para poder comer.

Hoy los comercios de las grutas sobreviven por la clase trabajadora. En números reales les aseguro que es un pequeño sector de clase acomodada, jubilados y el resto somos nosotros que no sólo en el verano nos roban con los precios, que ahora lo hacen en uno de los problemas menos pensados.

Algunos dirán los cigarros no son importante, y quién lo dice el que no fuma y se gasta la guita en otra cosa . Porque todos tenemos una visión.

¿Algún político se puso a pensar lo que en nuestros hogares estamos pasando? .

Algún comerciante algún día tendrá empatía para su vecino y lo respetará de la mejor manera.

50 días, que nos dicen quédate en casa y vemos que el estado Nacional, Provincial, y Municipal no nos cuidan lo poco que podemos llegar a tener económicamente.

El Consejo Deliberante local porque no trabaja y legisla ordenanzas claras al respecto de la economía del trabajador, controles, labure hagan algo hoy están ahí por sus vecinos.

Empatía señores comerciantes y políticos, porque no alcanza con fotos, y que nos digan quédate en casa, vídeos de como armar un barbijo, frases motivacionales etc. etc. El laburante quiere llegar a su casa con unos mangos y poder cenar con su familia. El laburante en algunos casos no entiende de política, medidas económicas y saben porque, porque es eso es un gran laburante que deja su mísero salario en los negocios que hoy nos roban.

Maximiliano Ponce. DNI 22.678.428.

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy no pertenecen a la línea editorial del medio de comunicación. Es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas se plasman sin cortar, ni corregir.