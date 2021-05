TODOS SOMOS ESENCIALES

Transcurridos 14 meses desde que iniciara la pandemia, seguimos siendo la única variable de ajuste. Cuando cerramos nuestras puertas durante una eterna cuarentena, lo hicimos creyendo que a nuestro esfuerzo se sumaba el de los gobiernos. Supusimos que mientras los comercios, emprendedores, cuentapropistas y Pymes nos reinventábamos para preservar fuentes de trabajo, las políticas públicas harían foco en equipar el sistema de salud y elaborar instrumentos para cuidar la actividad económica, teniendo en cuenta que a esta altura todos los rubros son ESENCIALES porque son el sustento fundamental, básico y genuino de muchísimas familias. Cuando vimos que el escenario era otro, no nos quedamos en la queja, propusimos ideas, elaboramos protocolos, adecuamos nuestros locales, nos capacitamos, difundimos medidas para prevenir y educar en cuidados.

¡Entendemos que los focos de contagio no están en los locales que trabajan con protocolos! Como toda la sociedad vemos con extrema preocupación el avance de la segunda ola del Coronavirus, pero también nos preocupa que las medidas dispuestas no permiten trabajar a los que dependemos de abrir nuestros comercios o de realizar nuestro trabajo diario para pagar las cuentas, impuestos, sueldos, etc. que siguen llegando. Nos preocupa que nuestros gobernantes no se sientan a pensar alternativas inteligentes para atender a esta situación. Y nos preocupa que las medidas que se dictan no están acompañadas de ayudas concretas que lleguen a todos los afectados.

Es ya evidente y preocupante la falta de un plan sanitario que nos permita a los ciudadanos protegernos de esta pandemia, marchas y contramarchas en los anuncios afectando y deteriorando cada día más la credibilidad del gobierno nacional, que no ha sabido encausar esta situación epidemiológica de todo un país.

Falta de testeos organizados con el debido seguimiento y aislamiento de los casos, falta de insumos hospitalarios, vacunados vip, robo de vacunas, otras que no llegan y personal de salud al límite de su capacidad de trabajo. Se reciente aún más el sistema sanitario a tal extremo de tener que informar a su población que carece de asistencia médica en caso que lo requiera, con la gravedad que ello implica para cualquier ciudadano.

En medio de todo esto encerrarnos impide nuestra libertad de trabajo, Derecho amparado en la Constitución Nacional, planteando la dicotomía entre esencial y no esencial como si eso fuera lo importante, sabiendo que todo trabajo que lleva comida a la mesa de una familia, es ESENCIAL.

Se nos descuida como ciudadanos y se violan nuestros derechos, sometiéndonos aún más con políticas que no solo no ayudan a salir de esta coyuntura social, sino, que, por el contrario, la profundizan.

Pedimos que no se haga diferencia entre comercios esenciales y no esenciales, que las grandes cadenas solo puedan vender artículos de primera necesidad para no perjudicar al comercio local imposibilitado de trabajar, buscar flexibilidad horaria para los gastronómicos y ayudas reales para los sectores perjudicados. Volvemos a alertar de las graves consecuencias que traerá si estas medidas se vuelven a extender en el tiempo y llamamos a la sociedad en su conjunto a extremar los cuidados sanitarios para frenar esta pandemia y a las autoridades públicas a realizar controles donde verdaderamente se dan los contagios. Nos ponemos a disposición como institución para encontrar medidas y acciones en conjunto para lograr estos objetivos.

CARDELLI, MARÍA ELINA ACOSTA secretaria ACUPEG

PABLO GERARDO, presidente ACUPEG

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA