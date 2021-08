Tortoriello en San Antonio Oeste “a nosotros nos identifican por los valores republicanos”

Aníbal Tortoriello estuvo en San Antonio Oeste, brindó una extensa conferencia de prensa junto al intendente de Ingeniero Huergo, Miguel Martínez. El ex intendente de Cipolletti es uno de los protagonistas de estas PASO en la alianza de Juntos por el Cambio.

Tortoriello arrancó mencionando que toda su vida, hasta hace cinco años, estuvo dedicado a la vida privada “llevaba adelante mi emprendimiento, que terminó siendo una empresa, la cual me tocó administrar y liderar durante toda mi vida” manifestó que “la gente valora mucho, y más dentro de mi partido, que uno esté solo para ser un genuino servidor público en la política”.

“Nosotros tenemos muchas diferencias con JSRN y el FDT, porque están alineados por más que digan desde el oficialismo que se separan de lo que hace Nación, fuimos todos testigos de cómo votaban las leyes del gobierno nacional” amplió “nosotros en Juntos por el Cambio somos la oposición al Gobierno nacional, el Frente de Todos es el oficialismo y Juntos es un aliado estratégico del oficialismo nacional, porque así lo ha demostrado con claridad en el Congreso con un senador y un diputado. Así que ellos se manifiestan y se proclaman que son oficialistas y la ciudadanía lo sabe. Entonces de las tres principales fuerzas, hay dos que están aliadas con el Gobierno nacional y una que somos oposición” alegó.

Respecto al aporte que haría como diputado electo declaró “llevar al Congreso todos los problemas que tenemos en la provincia que son múltiples y que necesitan un tratamiento, trabajar en todos los temas que compete a la situación provincial, por ejemplo, lo que pasa en la economía nacional afectan a los temas regionales, de cada provincia”.

“En esto hablamos de la situación económica de nuestro país, donde es hoy algo acuciante para todos los argentinos, para las pymes, los comercios, los trabajadores, las empresas” dijo que los efectos de la economía actual afectan directamente la vida de la gente “significa trabajar en leyes, que de alguna manera puedan favorecer a que se empiece a lograr un equilibrio en la economía, ese es uno de los objetivos” puntualizó.

Mencionó que uno de sus primeros proyectos será la reforma laboral “el desempleo es otro flagelo que sufrimos y que hoy también tiene que ver con la situación económica de la Argentina”.

“Nosotros no comulgamos con ningún partido que no tengan nuestros valores, estas asociaciones que vemos entre algunos partidarios y los de JSRN (como en San Antonio), no voy a juzgar lo que hicieron antes del mes de febrero, que estuvimos a nivel provincial intervenidos, pero me parece que debemos hablar claro cuáles son nuestros principios y no es JSRN” sentenció.

Respecto a que actualmente hay partidarios trabajando con JSRN señaló “vamos a respetar las decisiones personales, pero si están más con los conceptos de JSRN, entonces no están en nuestras líneas, nosotros construimos con nuestra identidad y es parte de la honorabilidad” apuntó “si van a hacer campaña para JSRN le vamos a pedir la desafiliación”.

Audio completo de la conferencia de prensa

