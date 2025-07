Trabajadores de ALPAT en alerta: convocarán a una asamblea general por la situación laboral

Ariel Castillo, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), informó que se convocará a una asamblea general para tratar la delicada situación laboral que atraviesan los trabajadores de ALPAT, en medio de demoras en el pago de salarios y la falta de actualización de los haberes básicos.

Castillo detalló que el pasado viernes se realizó una reunión por turnos con la participación primero de 14 trabajadores que solicitaron iniciar medidas de fuerza ante la demora en el ingreso de los fondos provinciales, en referencia al crédito de $710 millones comprometido por el gobierno. Sin embargo, el lunes siguiente se presentaron 40 trabajadores —incluidas las guardias que estaban en ese turno— y la mayoría expresó su desacuerdo con iniciar medidas de fuerza en ese momento.

«Por eso decidimos convocar a una asamblea formal, respetando los cinco días de antelación que indica el estatuto del sindicato. Será la próxima semana», señaló el dirigente gremial, quien manifestó su esperanza de que para ese entonces se concrete tanto la audiencia con la Secretaría de Trabajo como la llegada de los fondos provinciales.

“Hay malestar porque los salarios se pagan en cuotas, no se actualizan los básicos y con lo que se cobra apenas alcanza para pagar el alquiler o la tarjeta. Después, quedás en el aire hasta la semana siguiente”, explicó Castillo.

A la espera de respuestas concretas, desde el sindicato destacan que la paciencia de los trabajadores tiene un límite. «Si no hay avances, ahí sí vamos a una medida de fuerza firme. No queremos llegar a eso porque la provincia está haciendo un esfuerzo, pero si la situación no mejora, no nos dejan otra opción», advirtió.

El conflicto se mantiene en tensión, mientras se aguarda la resolución de una audiencia clave que podría destrabar la situación salarial y evitar nuevas acciones gremiales.