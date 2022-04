Trabajadores de la Salud se movilizan en San Antonio Oeste con retención de servicios

Los hospitalarios afiliados a ASSPUR marcharon y a su vez protestaron en San Antonio Oeste frente al hospital “Aníbal Serra”.

En diálogo con Cesira Mullaly, secretaria general de la asociación, manifestó a InformativoHoy Radio que “lo que ofrece el gobierno no alcanza para cubrir las necesidades básica que hoy supera los 70 mil pesos, con este 24% apenas alcanzará a llegar a ese número”

“Dar en cuatro tramos no es la opción, me parece que debería ser en dos o en una sola vez, creemos que merecemos como trabajadores mayor respeto y además mayor consideración” agregó que aún la gobernadora no los recibe y no los reconoce como gremio.

“La sanidad no está en su mejor momento, ni los hospitales, con falta de recursos y de medicamentos” manifestó que en Viedma protestaron frente a Casa de Gobierno y entregaron una carta a la mandataria provincial.

La nota dice lo siguiente:

Los trabajadores de salud pública de la provincia de Rio Negro nucleados en ASSPUR – FESPROSA DELEGACION RIO NEGRO nos dirigimos a usted y a todo el arco político provincial en general, dejando manifiesto, nuestro total repudio y el más enérgico rechazo frente al 24 % acordado e impuesto con los gremios mayoritarios, que lejos de recomponer los salarios, nos llevan indefectiblemente a perder nuestra calidad de vida, a un punto límite de no poder cubrir nuestras necesidades básicas, violando sistemáticamente el Art. 14 Bis de nuestra Constitución Nacional que establece como un derecho de los trabajadores, el acceso a un salario digno.

Le recordamos que nuestra labor diaria, consiste en trabajar turnos rotativos (mañana, tarde, noche) con jornadas de 8, 12, 16, o 24 horas. Cumpliendo una actividad de constante insalubridad Psicofísica. siendo el único sector que continúa trabajando casi asfixiado por los equipos de protección, somos los únicos que soportamos insultos, ante la falta de médicos e insumos intra – extra hospitalario. Que damos respuesta sanitaria con el mismo numero de camas desde hace mas de 30 años, que hacemos malabares trasladando pacientes de un servicio a otro, en el mejor de los casos o derivando a otras localidades para garantizar una atención adecuada. Que muchos hacemos de mecánicos de madrugada para poder salir a una derivación o que muchas veces un solo personal de limpieza cubre todo un turno sin poder descansar un minuto. Que camillamos, enfermeros, médicos, personal de seguridad, choferes etc., aun sabiendo que ante lesiones la ART no nos cubre etc. Son un sinfín de actividades que no alcanza la nota para detallarle, pero si para que entienda en algún momento, que estos trabajadores, dan la salud y la vida a cada minuto respondiendo a su trabajo y que el mismo es diferente al resto de trabajadores del estado.

Solicitamos el reconocimiento de nuestro sector, por la particularidad de las múltiples funciones que realizamos, que requieren de personal idóneo y sobre todo humano, lo cual esta mas que demostrado.

SALARIO DE INGRESO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR H OY EN $ 140.000.

PARITARIA SECTORIAL DE SALUD CON LA PRESENCIA DE ASSPUR – FESPROSA.

JUBILACION CON EL 82% MOVIL Y DEROGACION DEL IMPUESTO AL SALARIO.

REDUCCION DE LA EDAD JUBILATORIA Y LEY DE INSALUBRIDAD.

TRABAJAR EN LA ENFERMEDAD, NO LO HACE CUALQUIERA Y TRABAJAR PARA EVITARLA TAMPOCO. LOS TRABAJADORES DE LOS CAPS, HOSPITALARIOS Y CENTROS DE DIA, UNIDOS EN LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO SECTORIAL.

