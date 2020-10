Trabajadores de la Salud volverán a las calles mientras esperan respuesta a su petitorio

Este jueves realizarán una nueva asamblea provincial, quizás nuevamente con movilización. Tanto San Antonio Oeste como en Las Grutas en concordancia con el resto de la provincia.

En la última convocatoria entregaron un petitorio en el cual establecen varios puntos:

Los equipos de salud de los diferentes Hospitales de la Provincia queremos poner en conocimiento las malas condiciones en que estamos desarrollando actualmente nuestra tarea, en un contexto de pandemia y crisis sanitaria sin precedentes y con graves consecuencias en las condiciones de vida de los ciudadanos y principalmente en los/las trabajadores/as.

Ante la pasividad que expresan los representantes Institucionales tanto de naturaleza Gubernamental, Política y Sindical nos sentimos invisibilizados ya que no nos están escuchando en nuestro reclamo, pero si los escuchamos decir que los/as trabajadoras/es de Salud hoy tenemos un papel principal y esencial en la Resolución de la crisis sanitaria.

Sentimos el reconocimiento de la sociedad hacia nuestro rol, pero no sentimos lo mismo de los Gobernantes y de los representantes Gremiales.

Los trabajadores de Salud sufrimos un perverso ajuste salarial. En los últimos 4 años y en lo que va del corriente hemos perdido 1/3 del poder adquisitivo del salario (36.6 %) a nivel Nacional. Una vez más se intenta imponer un reajuste con sumas fijas, no remunerativas y no bonificables que profundizan aún más la precarización salarial. El 50 % de nuestro salario no está registrado.

Con estos antecedentes durante 7 meses asumimos el rol de “Trabajadores esenciales” en silencio. Entendimos que por la naturaleza de nuestra función debíamos afrontar la Pandemia en nuestros lugares de trabajo. La fragilidad de las condiciones preexistentes y las fragilidades resultantes de la Pandemia constituyen un nivel de exposición y de riesgo altísimo.

Desde el inicio estamos trabajando a destajo, con un alto nivel de agotamiento físico y mental. Estamos agotados, no solamente por el trabajo diario o por tener que cubrir la tarea de dos o más personas porque nos vamos contagiando muriendo y la demanda de pacientes aumenta cada día más o porque alargamos las jornadas de trabajo con guardias y horas extras o pluriempleo para no ser pobres, compañeros que con once años de antigüedad laboral perciben un salario de 42.000 pesos.

Estamos agotados mental y emocionalmente porque a esta situación de estrés superior a la que estamos acostumbrados, se suma la precariedad laboral, situación que complejiza y profundiza los problemas, así y todo, asumimos el rol en silencio, superando la angustia y el temor de infectarnos, enfermarnos y contagiar a nuestras familias.

Ningún brote estacional de gripe u otras epidemias enferma y mata a tantas/os trabajadores/as de la Salud lo que habla de la severidad de esta Pandemia y del problema que enfrentamos.

Queremos señalar que el riesgo aumenta con el cansancio, la sobrecarga laboral, las urgencias que surgen todo el tiempo. Caemos en un espiral descendente, los equipos nos vemos atrapados en situaciones límite, las bajas sobrecargan a los que quedan, esto incrementa el riesgo y se producen nuevos contagios y más bajas.

Queremos que nos escuchen y resuelvan los problemas que planteamos. Señores gobernantes Rechazamos la REBAJA SALARIAL impuesta y Solicitamos:

Una recomposición salarial del 50 % de los salarios bruto de cada categoría para todo el personal de salud.

Aumento del valor de las guardias y horas extras.

Diferenciación del punto y horas extras según se trate de días hábiles y no hábiles.

Homologación del valor de dedicación horaria 2 hs al valor de la hora extra de la ley 1844.

Aumentos en ítems de la ley 1904 y decreto 1969/05.

Categorización automática de cada trabajador de acuerdo a la ley vigente.

Tratamiento de la ley de insalubridad para todo el personal de salud.

Ni héroes… ni mártires…. Trabajadores de la Salud de Rio Negro