Trabajadores y hacedores de la cultura local manifestaron en SAO por la emergencia cultural

Este miércoles 28 de octubre, artistas, vecinos y los trabajadores/hacedores de la cultura local se autoconvocaron en una marcha en manifestación por la emergencia cultural que se encuentran atravesando desde hace varios meses y especialmente por la pandemia.

La concentración inició en la plaza Centenario, y marcharon con paradas de lectura e intervenciones artísticas hacia la municipalidad, secretaria de cultura, centro cultural, concejo deliberante y finalizó en la plaza con una serie de bailes tradicionales folclóricos.

Lectura: Colectivo Cultural La Caracola.

Desde que conformamos el colectivo cultural La Caracola en el mes de junio de este año nuestra primera acción fue solicitar una reunión con la directora de cultura Patricia Tabarrozzi para darnos a conocer, manifestar nuestra preocupación por la carencia de oferta de actividades culturales, y ofrecer nuestra colaboración para pensar el desarrollo de un proyecto para brindar a la comunidad. La respuesta fue “no hay fondos” y desde entonces no hemos sido convocades nuevamente como colectivo para abrir instancias de diálogo y pensar de manera conjunta, sobre lo que es público, un plan que ponga en valor la cultura popular. Encaramos, por lo tanto, de manera particular, la búsqueda de espacios y trabajamos en poder encauzar propuestas que se adecúen al contexto. A su vez, armamos un registro de artistas locales para tener conocimiento de su situación y gestionar posibles acciones para dar una mano allí donde el estado no está presente. El escenario nos alarma y nos ocupa.

Consideramos que el desguace cultural, que tiene larga data, no hizo más que pronunciarse. Con una agenda cultural pobre, con un centro cultural que permanece cerrado desde hace años y sin un proyecto pensado para el bienestar de les vecines de San Antonio Oeste y garantizar el acceso a la cultura, que es un derecho público.

Ante esta situación exigimos que se vehiculicen prontamente nuestras demandas, que se nos haga partícipes de las decisiones que se tomen respecto a los espacios y propuestas culturales, y la pronta apertura del Centro Cultural.

¡Queremos ser parte! ¡El centro cultural es de todes y debe permanecer abierto! ¡Emergencia cultural ya!

Lectura: Docentes del Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste

Como educadoras, educadores, formadores de formadores del IFDC de San Antonio Oeste, nos parece importante destacar el lugar que tiene el desarrollo planificado de la cultura en nuestra localidad. Creemos que es necesaria la construcción de políticas públicas a nivel local, pensadas desde el consenso con los diferentes agentes y colectivos comunitarios culturales.

En estos tiempos de incertidumbre creemos que es fundamental generar un programa, plan o proyecto cultural que permita direccionar los esfuerzos para el desarrollo de la identidad y el bienestar de los y las habitantes de San Antonio Oeste, las grutas y el puerto del este.

Consideramos que el municipio tiene que asumir un rol protagónico por su gran potencial para aportar a la construcción de cultura local desde la educación comunitaria para la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos/as con los desafíos que presenta nuestra comunidad.

Ante la ausencia de respuestas e instancias de diálogo que tengan en consideración lo antes mencionado nos vemos motivados/as a manifestar nuestra preocupación y junto a artistas, educadores populares y culturales decidimos llevar nuestro reclamo al espacio público para visibilizar esta situación, entendiendo nuestro rol de agentes educadores, sensibles por la realidad local y comprometidos con el desarrollo cultural de la comuna.

Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste: Borrego Viviana, Caniupan Felix, Ceci María Elena, Ciccone Sebastián, Cura Carolina, Dominguez Julia, Dominguez Mariana, Dye Katherine, Finquelievich Daniel, García Soler Silvina, Goceck Claudia, Kissner Patricia, Lima Diego, Moglia Luisa, Prieto Claudia, Romagnoli Melisa, Roxana Roccatagliata, Todero Patricia, Vazquez Paola, Zabala Jimena

Lectura: Bancate la Pelusa, teatro adolescente.

Somos Bancate la pelusa, somos teatro adolescente independiente y de calidad, con una trayectoria de 16 años. Cientos de pibes transitaron por nuestro grupo, y cuando digo nuestro digo de los pibes, las pibas y los adultos que acompañan, guían, miman y contienen desde la sabiduría de la experiencia, nunca desde la soberbia. Soberbia si tienen quienes hoy sin siquiera haberse acercado a nosotres, quieren venir a decirnos cómo hacer cultura.

¿Ellos quieren venir a hablar de cultura? ¿De arte? Cómo si se tratara de una única, como si solo valiera aquella de plumas y famosos, dejando espacios a la Merced de murciélagos, de polvo vacío. Cómo si la cultura se gestara desde lo vacío, desde la nada. Nada más lejano que eso es el concepto de cultura, cultura son las pelusas, cultura son los mirones, cultura es el encuentro galponeando, es cada artista que quiere laburar de lo suyo qué tan legítimo y valioso es.

¿Hacer cultura es que los pibes tengan espacios donde transitar una experiencia grata y no que nos dejen afuera de nuestro centro cultural esperando que alguien nos venga abrir, y ellos nos quieren venir a hablar de cultura? ¿De arte? ¿Ellos creen que si resistimos y nos organizamos desde que tenemos memoria, no vamos a poder cuidarnos entre nosotros? Si es como sobrevivimos tanto tiempo, cuidando lo nuestro y a los nuestros, sin que nos tiren una mano.

Quédense tranquilos, que, de respeto, cuidado y trabajo, nosotros bien sabemos. Ahora es momento de que laburan ustedes, y que lo hagan enserio, la cultura es identidad y ambas un derecho y como tal es responsabilidad del estado solventarla, para que este al alcance de todes, no como ahora que lanzan talleres desde el municipio y no son gratuitos, ¿dónde se ha visto un taller municipal que tengas que pagar? ¿Dónde quedó el presupuesto destinado a cultura durante todos estos años? Ojo, no criticamos a aquel artista que necesita laburar y lo hace, criticamos a un estado que lanza talleres y no les paga a sus artistas como debería, y nos quieren venir a hablar de cultura.

Lectura: Centro de Estudiantes “Alfonsina Storni”, Claustro estudiantil del Consejo Directivo. EsCiMar.

Desde el cuerpo estudiantil de la Escuela Superior de Ciencias marinas y como consumidores de la cultura, manifestamos nuestro profundo apoyo al sector cultural de las localidades de San Antonio Oeste, Las Grutas y El Puerto que en estos últimos meses ha sido uno de los sectores más perjudicados en el contexto de la pandemia mundial por Covid-19 y reconocemos el carácter esencial de la cultura dentro de la sociedad.

Vivimos atravesades por la cultura del asado, el mate, el “úselo y tírelo”, el “yo” primero antes que los demás y lo instantáneo. Es entonces donde el sector cultural se hace presente para reivindicar valores que se encuentran a menudo dormidos, para hacernos olvidar por un momento de la idea de que somos únicamente seres físicos y demostrarnos que un mundo más diverso es posible. La cultura no sólo es fantasía y magia, también es verdad y siempre sonrisa. Dentro de un contexto social en el que debemos cuidarnos y quedarnos en casa es fácil decirle que no a la cultura. Pero hoy en día no podemos obviar que existen trabajadores para quienes el arte en todas sus aristas, es su única fuente de ingreso. Tampoco podemos ignorar a los comercios no esenciales abiertos que presentan mayor riesgo de contagio del que se puede imaginar dentro de un teatro cumpliendo los protocolos.

Esperamos que se mantenga una comunicación más fluida entre el municipio y este sector local, reconociendo su labor en los últimos años en pos de una mejor oferta cultural y condiciones de trabajo dignas.

A todas las trabajadoras y los trabajadores de la cultura, gracias. Gracias por invitarnos a ser partícipe de su mundo espectacular y maravilloso. Gracias por desempolvar las emociones que creíamos inexistentes y demostrarnos que otras realidades son posibles. Gracias por invitarnos a ser niñes de nuevo por un momento. Gracias por mostrarnos que el trabajo colectivo y colaborativo además de ser posible es mejor, que todas las voces son válidas e importan. Gracias por la sonrisa, las lágrimas, la risa, el canto, y la invitación a repensar el mundo y nuestras costumbres.

Y sobretodo por enseñarnos que ante la adversidad la salida es colectiva.

Exigimos RESPUESTAS al Municipio de SAO, LA CULTURA NO PUEDE ESPERAR.

Lectura: Colectivo Cultural Les Mirones.

El arte no ha tenido protagonismo, los espacios están vacíos. Nos quitaron la llave, nos sacaron a la calle.

La casa de la cultura está vacía. Si no saben qué hacer, ustedes que manejan la cultura, dénosla a nosotres que sí sabemos qué hacer: llenarla de arte, de música, de preciosura, de belleza, de festivales, de poesía.

Déjense de joder, ¡que están juntando murciélagos ahí adentro!

Somos les artistas del pueblo, del barrio.

El arte va a atraer salud.

La salud va a curar cuerpos. El arte va a fortalecer y curar las almas. Nosotres sabemos cuidarnos, sabemos cómo llenar teatros vacíos. Nosotres mismos nos trajimos hasta acá. Vivimos invisibilizades, ignorades, y aun así llegamos hasta acá, reclamando por lo que nos convoca, el arte, el amor. LA CULTURA SERA DEL PUEBLO O NO SERÁ

Lectura: COMUNICADO GENERAL – MARCHA POR LA CULTURA LOCAL

Nos autoconvocamos aquí, nosotres les trabajadores de la cultura, consumidores del arte, artistas independientes, personas de todo el ejido en busca de una respuesta del gobierno municipal ante su ausencia de contención a la cultura local.

Nos vemos obligados a hacernos escuchar como comunidad civil y cultural al mismo tiempo, para reclamar nuestros derechos a trabajar, consumir cultura propia, intercambiar y construir cultura local en condiciones democráticas como sociedad.

En el contexto de pandemia, no se han tomado medidas de ayuda económica municipal ni provincial; así como tampoco el gobierno municipal a dispuesto establecer un diálogo con los diferentes actores culturales de la comarca para establecer un objetivo común, un plan de emergencia, algún tipo de contención o una hoja de ruta, en esta situación tan agobiante para cualquier sector de la sociedad. Y el sector cultural no solo que no es la excepción, si no que es el que está siendo más golpeado y devastado, abandonado a su suerte, relegado al olvido y la espera eterna por lxs funcionarios que deberían defenderlo.

En un sentido más estructural, creemos como asamblea importante el establecimiento de un plan cultural a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el gobierno municipal nunca ha establecido una agenda para su mandato. Agenda que creemos que se tendría que nutrir no solo de decisiones del estado, si no del diálogo y la participación popular de todos los actores sociales de nuestra comunidad.