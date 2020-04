Trámites municipales desde tu casa: paso a paso el funcionamiento la oficina virtual

El Municipio San Antonio puso en servicio la primera oficina virtual del sistema provincial SAFIM. Esta herramienta generada por la empresa rionegrina Altec, permite que los ciudadanos se registren con la creación de un USUARIO para acceder a su cuenta, verificar su estado y generar el pago de tasas contributivas, retributivas y comerciales municipales, desde cualquier punto del país.

Próximamente, se presentará la aplicación móvil de la oficina virtual para que puedan portarla en los dispositivos móviles.

Para operar deben seguir estos pasos:

1- Ingresar en oficinavirtualsao.rionegro.gov.ar y hacer click en el botón “INGRESAR”

2- Si no estás registrado, hace click en el botón “Registrarse”. Si ya estas registrado saltar al paso 9

3- Completa el formulario de registro con tu mail, nombre y una contraseña para utilizar en la oficina virtual

4- Una vez completado los campos, presiona el botón “Registrar”. Se te enviara automáticamente un mail para que verifiques tu correo

5- (en otra pestaña) Ingresa en tu correo y busca el mensaje de verificación, si no aparece en la bandeja principal, revisa la bandeja de SPAM o Correos no deseados.

6- Abrí el mensaje de la oficina virtual

7- Hace click en el enlace para terminar de verificar tu E-Mail

8- Volve a la página de la oficina virtual y presiona “INGRESAR”

9- Completa el formulario de ingreso con los datos que ingresaste en el paso 3

10- Presiona el botón INGRESAR para acceder a tu oficina virtual

11- Hace click sobre tu nombre para desplegar el menú de opciones personales

12- En el menú de opciones personales, hace click en “CUENTAS”

13- Hace click en el botón “AGREGAR” para cargar tu N° de partida

14- Para cargar tu N° de partida, necesitas tener a mano una boleta de impuestos/tasas municipales a tu nombre (no importa si esta impaga o es antigua)

15- En el cuadro de cuentas, selecciona el Tipo de cuenta “PARTIDA”

16- En el campo Número, carga el N° de partida que figura en tu boleta de impuestos/tasas municipales

17- Presiona el botón aceptar para guardar los datos

18- En el menú principal presiona la opción “Estado de Deuda”. Si tenes deuda aparecerá el monto debajo de tus datos

19- Presiona el botón “PAGAR” para abonar el total de la deuda. Para pagar algún mes en específico, en el recuadro inferior de “Detalles” podes elegir, individualmente, los impuestos/tasas que querés abonar

20- Selecciona el método de pago, puede ser con Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito

21- Presiona el botón “CONTINUAR”. Carga los datos de tu tarjeta y ACEPTA para finalizar el pago

_NOTA: Los comprobantes de pago quedan guardados en tu oficina virtual. Para verlos ingresa desde el menú principal en la opción “Mis Pagos”, desde allí podés descargar/imprimir los comprobantes (Imprimí el comprobante sólo si es necesario, ayudanos a cuidar el medioambiente)_