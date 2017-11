Tras un intenso debate, por mayoría aprobaron la ordenanza “Coeficiente de Tierras”

También denominada “coeficiente de impacto” la ordenanza fue aprobada por mayoría y establece transferir fondos de la venta de tierra fiscal a rentas generales. Lo propuso el Ejecutivo a través de la secretaría de hacienda. Votaron afirmativamente: bloque FPV (Sposito, Labiunda, Sanchez Pino y Mirano); Diego Colantonio (UCR) y José María Clemant (JSRN). Lo rechazaron: Alejandro Railefe y Elizabeth Mereles (JSRN) y Luis Esquivel (FPV).

Colantonio “quiero poner énfasis en lo que nadie hizo, es en artículo cuarto de la ordenanza, que da transparencia porque informa sobre los gastos y lo que se ejecutó, porque luego justamente en el presupuesto ejecutado podremos ver que se hizo e incluso hemos pedido transparencia porque esta ordenanza no permite utilizar recursos corrientes, como lo hace ahora para obra pública y además si no se hace obra pública, no se aplica” agregó además “y los que hablan de vulnerar el artículo 144 este se violentó cuando se votó la ordenanza en poner el dinero en fondos de inversión, justamente dinero que hay de venta de terrenos” señaló que su voto positivo están todas las salvedades y cambios que propuso el edil de la UCR “lo mío es respetar la carta orgánica, respetar las normas y también sumarme siempre a la transparencia de los actos públicos” sostuvo Colantonio.

Spósito presidenta de la bancada del FPV mencionó “Yo no encuentro ninguna irregularidad en esta ordenanza, me parece que el compromiso de parte de la oposición en trabajar en ella es positivo y solo me queda agradecer que aceptaron las modificaciones propuestas y como mencionamos en la sesión anterior, creo que se ha realizado un trabajo importante”.

Esquivel por su parte fundamentó su voto negativo “esta ordenanza es sin más violentar el artículo 144 de la carta orgánica, cada vez que lo leo más cosas encuentro como se vulnera la norma… por ejemplo hay cinco millones de pesos para el barrio Los Manzanos y con esta ordenanza van a ‘manotearle’ 600 mil pesos, o sea el 12% que establece aquí y me pregunto, que va a pasar con lo que ingresó en obra de Nación, también se va a utilizar ese porcentaje… también aplicando esta ordenanza van a ‘manotear’ todo el dinero de la venta de tierras futuras, pero usar una suma fija sin saber en base a que como reglamentación del artículo 144 y no sabemos qué se va a hacer con el dinero que va a llegar de próximas obras de Nación, también le sacarán un porcentaje para enviarlo a rentas generales… todos los argumentos y las modificaciones pretenden que los recursos de la venta de tierra sean malversados para otros destinos… esto va camino a judicializarse porque una ordenanza va en contra de la carta orgánica”.

Clemant expresó “si quieren ir a la justicia, podemos ir, porque Esquivel fue el primero que vulneró el artículo 144 con votar el destino de los fondos públicos para depositarlos en bonos de inversión y ahora nos corre con esto… usted Esquivel también le mintió a los vecinos, porque usted fue candidato de este proyecto de gobierno, porque fue en la boleta del FPV y fue usted quien prometió obras que no se cumplieron, entonces no nos corra con ir a la justicia porque es así y si usted quiere vamos a la justicia, yo lo acompaño” agregó “…dónde está la plata de la venta de tierra de otros tiempos… donde fue ese dinero cuando Gemignani también era parte en ese tiempo del proyecto de Javier Iud… por eso debemos ser responsables a la hora de decir quiénes son los responsables… acá todos cambian de opinión rápido, yo no, porque soy coherente y siempre lo fui en todo este tiempo incluso cuando le venía denunciando por la radio”.

“Hay una situación difícil en la economía municipal y por eso debemos ser coherentes en acompañar y si alguien está convencido que debe concurrir a la justicia lo hagan, como yo lo he hecho en su momento” aseveró el edil de JSRN.

Vecinos se manifestaron con carteles

En el recinto se pudo ver carteles contrarios a los concejales que apoyaron la ordenanza de “coeficiente de impacto” algunos de ellos con duras acusaciones. Esto motivó que los ediles respondieran en varias partes de los discursos, incluso también hicieron referencia respecto a implicaciones en las redes sociales que hicieron vecinalistas contra los concejales.