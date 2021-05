Traslados de campings: el problema económico de las mutuales, un atasco en la proyección municipal

Actualmente hay varias mutuales que tienen campings en Las Grutas, que no están logrando alcanzar objetivos económicos, sino que están complicadas en sus finanzas.

Por ejemplo, para saldar deudas, la Mutual del Banco de la provincia de Río Negro venderá el camping que tienen en plena zona urbana de Las Grutas.

La idea es hacerlo con transferencia del personal que se desempeña en el lugar de esparcimiento.

La venta se resolvió mediante asamblea de socios, en donde se acordó que una vez realizada la transacción los primeros beneficiados serán los empleados que cobraran los salarios adeudados.

El predio en cuestión está cotizado en 1.400.000 dólares.

Al ser consultada por la actualidad de la mutual, la titular de la institución, Marta Morón, informó que “la mutual tiene 55 años de actividad, es una de las más antiguas de la provincia de Río Negro. Siempre se vivió bajo el techo del Banco, pero cuando dejó de funcionar la economía comenzó a flaquear”.

Según explicó esto se dio así porque “en primer lugar no calificamos para los Bancos, porque no somos pymes, más allá del capital que tenemos, vamos a pedir plata y no nos ayudan porque no somos una pyme”.

Además, “cuando se cerró el Banco, la Mutual se quedó con la mitad de los socios porque hubo despidos, desvinculaciones y hoy tenemos unos 700 afiliados, cuando supimos tener más de 2 mil”.

Si bien durante muchos años han podido continuar funcionando medianamente bien, “en 2019 ya no tuvimos una buena temporada para los complejos turísticos y nosotros vivimos de la temporada de verano. Después nos tocó el 2020, la pandemia y ahí se cerró todo y se nos cerró la otra entrada que tenemos que es el hotel”.

Ante este panorama y con deudas que se venían acumulando, “lo económico nos llevó a vender. Hicimos un relevamiento de lo que el socio no utiliza y apareció el camping de Las Grutas, que está hace casi dos años cerrado porque no se pudo abrir y hay que seguir pagando sueldos”.

Además, “nos llamó la Intendencia de San Antonio Oeste y nos pidió su traslado porque estamos en pleno centro del balneario. Para quedarnos deberíamos construir un hotel, cosa imposible con los números actuales de la Mutual”.

También, “a esta situación hay que sumar los atrasos salariales con los empleados, recién terminamos de pagar enero. Y si tienen razón, pero la gente que tenemos vale oro porque tanto la gente del hotel, de los complejos y la mutual están enojados, porque no es nada linda esta situación, pero la entendieron”.

Según afirmó Marta Moron, “el personal se quejó, si, hablamos con el Delegado de UTEDyC –Ezequiel Urrutia- y le buscamos la vuelta para encontrar una solución. Entonces hicimos una asamblea y se resolvió la venta del camping”.

El predio, informó, “está cotizado en uno 1.400.000 dólares”, dinero que será destinado al pago de salarios adeudados, de cuentas pendientes, pero también para hacer las mejoras necesarias en los complejos turísticos, pensando en que una vez que pase la pandemia todo se podría reactivar. (fuente NoticiasNet)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA