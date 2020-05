Tren patagónico SAO: los empleados dijeron que no los aislaron de manera inmediata

Un trabajador con un fuerte estado gripal, activaron protocolo por COVID, aunque el día de hoy se encuentra mejor, el hombre estuvo hasta el pasado martes trabajando y luego recibió un certificado médico para no presentarse a sus tareas.

Según Sandra Painitru, trabajadora de la empresa indicó que tienen todos los protocolos de higiene aún con falta de alcohol en gel “en el taller falta limpieza, pero el compañero estuvo con todos los trabajadores de su turno. Desde que se activo el protocolo con este hombre nunca nos aislaron ni se tomó nada al respecto” señaló la delegada gremial.

La situación se planteó luego que se mencionara en otros medios que los aislamientos fueron inmediatos “no se si los directivos se comunicaron con Salud, yo me comuniqué con la directora Iaquinta porque no sabíamos como actuar o que hacer, ayer el jefe de estación dijo que no se podía parar el servicio, a mi me dijo que sí, en fin, fue toda una confusión”.

Por su parte Mario Pezatti, secretario general de ATE local mencionó que también tiene conocimiento del tema sobre la limpieza del lugar “la gente no se anima a denunciar porque está con miedo todod el tiempo que la echen, es así, las amenazas a los trabajadores sin respaldo gremial hacen que no tengamos muchas denuncias” indicó. (FM Signos)