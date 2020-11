Un conflicto sin fin: el SOMU San Antonio inició nuevamente paro de actividades

Luego de un mes de negociaciones paritarias y al finalizar la prórroga de la conciliación obligatoria, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos continúa con el paro de actividades. Patricio Calfuquir, en dialogo con Signos FM, señaló que no van a permitir que los barcos locales contraten mano de obra foránea para romper el paro decretado por el gremio.

“Al no haber más negociaciones, ya que no se logró ningún acuerdo, quedamos libre para iniciar el paro, nos comunicaron desde la Secretaría de Trabajo, lamentablemente no se llegó a concretar la paritaria, no se llegó a una negociación esperaba” agregó “teníamos un acercamiento bastante bueno, pero el aumento queríamos ahora, la patronal en cambio quiere los aumentos pateando para adelante”.

“Comenzamos con un parto total y quedarán las embarcaciones amarradas” dijo además Calfuquir que algunos empresarios quieren firmar “porque si unos pueden, los otros también podrán hacerlo, pero estos que no desean firmar siguen tirando la pelota para adelante”.

“Nosotros queremos negociar con todos los armadores, ahora solo estamos hablando con la Cámara, esta es una representación en la cual no las componen todos los dueños de barcos. Esta cámara quería llegar a un buen término en la negociación, pero se encontró que otros no pretendían pagar lo que se iba acordar” afirmó.

“Por ahí, si las bases deciden que se firma con los empresarios que están dispuestos acordar, con esos empresarios saldremos a pescar, pero con el resto que no se arreglen los números, no saldrán a pescar, porque los marineros quieren unificación de sus salarios” sostuvo además que “estamos avisando a los compañeros, y cuando terminen de llegar los barcos, vamos a hacer una asamblea general para conocer cuales son las medidas a continuar”.

“Teníamos expectativas, ya que de nuestra parte cedíamos un poco, por eso queríamos ese acuerdo, pero después como te contaba, otros armadores no aceptaron” recordó que la recomposición salarial que persigue el gremio es del 65%.

“No podemos perder tanto poder adquisitivo porque es mucho la diferencia que se deterioró con la inflación, ellos ofrecieron un 47%, pero en cuatro cuotas, si esto era en un pago, lo aceptábamos, pero la postura de la patronal es en cuatro pagos” explicó Calfuquir.

Mencionó que en la mesa de negoción los representantes de la Cámara dijeron que actualmente no les da las ganancias con lo que obtienen “si uno ve la productividad local no es lo que ellos manifiestan, sino todo lo contrario” aseveró el delegado gremial del SOMU.

Recalcó que “ahora que nosotros paramos, se para la cadena productiva, nosotros estábamos en el diálogo, es más lo continuábamos esperando definir en un consenso, ahora veremos lo que digan las bases, para ver como seguimos con las negociaciones o qué tipo de otras medidas vamos a tomar” concluyó.