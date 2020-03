Un hecho inédito: realizó una denuncia tras el robo de una planta de cannabis para uso medicinal

Por primera vez una cultivadora denunció el robo de una planta de cannabis. Fue en Las Grutas, en su domicilio, “se colgaron del balcón” , y la protagonista fue María Eugenia Sar, reconocida por luchar por su derecho a plantar para hacer la medicina de su nieto.

Si bien ya hubo casos en los que la Justicia ordenó la devolución de plantas robadas, no se había hecho una denuncia por robo de marihuana en una comisaría.

Anoche, alguien se llevó una planta en floración avanzada de su balcón. «Esta mañana vi que habían arrancado la planta de cuajo», nos contó María Eugenia. «Lloré un rato de bronca porque siempre defiendo a los cultivadores, milité la Ordenanza en San Antonio Oeste, milito la Regulación de la planta en todos sus usos y formas».

María Eugenia fue noticia en varias ocasiones tanto a nivel local como nacional -llegó a ser invitada al programa de Mirtha Legrand-. Es una abuela que cultiva hace cuatro años para su nieto Joaquín, un niño de 9 años con Síndrome de Tourette que mostró notorias mejoras gracias al uso de aceite de cannabis.

En 2018 la justicia federal de Río Negro había aprobado una medida cautelar que permitía a la familia de Joaquín cultivar para producir aceite. Meses después la Secretaría de Salud de la Nación apeló el fallo y la cautelar fue revocada. Pero continúa cultivando.

«ME DIJERON QUE DIGA QUE ERA UNA PLANTA DE ROMERO, PERO NO ACEPTÉ», CUENTA MARÍA EUGENIA. «ERA UNA SKUNK HAZE CBD Y ME SIRVE PARA PRODUCIR 15 GOTEROS PARA MI NIETO».

Pero no lo dudó y se dirigió a la Comisaría 29°. «Salí de la clandestinidad hace rato porque me expuse mucho. Me siento segura de lo que estoy haciendo: si me hubieran robado una bicicleta habría ido a hacer la denuncia. Y ahora me robaron la medicina de Joaco», dijo.

En la comisaría no querían tomarle la denuncia hasta que hablaron con Fiscalía y pudo hacerlo. «Me dijeron que diga que era una planta de romero, pero no acepté». Y solicitó que quede claro: «Era una Skunk Haze CBD y me sirve para producir 15 goteros, es decir, cubrir 15 meses de tratamiento». (THC – Audio InformativoHoy Radio)

