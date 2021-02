Un sueño que pudo concretarse en SAO: “Paléale a la Vida” canotaje para pacientes que transitan o transitaron el Cáncer de Mamas

Este viernes 19 de febrero en las inmediaciones del Club Náutico de San Antonio Oeste, se realizó la presentación oficial del proyecto “Paléale a la Vida” una propuesta deportiva que a través del canotaje busca generar un espacio para acompañar a los pacientes que transitan o transitaron un Cáncer de Mamas.

Es un trabajo interdisciplinario, y respaldan esta actividad deportiva y de rehabilitación el Club Náutico Social y Pesca SAO, Escuela de Canotaje, ALCEC, Hospital Área Programa “Dr. Aníbal Serra”, servicio de mamografía y se encuentra apadrinadas por “Rosa Fénix” de Neuquén y Rio Negro.

El profesor e instructor de canotaje, Emanuel Gatica, indicó a este medio “estamos emocionados, me interioricé leyendo una noticia, que los pacientes que han tenido o tienen cáncer de mamá, se benefician con esta actividad. Ante esto no dude en contactar con Liliana de Villa Regina, que impulsa la misma actividad, enseguida me entrelazó con ALCEC y el área de mamografía de San Antonio Oeste, en menos de una semana organizamos y concretamos esta iniciativa. La verdad que no dimensioné la importancia y la trascendencia que podía llegar a tener en la comunidad”.

“La actividad está orientada a los pacientes que transitan o transitaron un cáncer de mama, ya sea un post operatorio o una recuperación, es la dirección que vamos a tomar, y de forma paralela tenemos en la escuela de canotaje del Club Náutico las categorías menores, adultos y paracanotaje para personas con alguna discapacidad. En la distribución de días y horarios se sumaría “Paléale a la vida”, vamos a trabajar con todos y le brindaremos lo mejor que tenemos”.

“Estamos a disposición para ayudar a los pacientes, animarlas a que vengan y que se llenen de vida. El próximo viernes a las 17 horas tenemos el primer encuentro en el Club Náutico, las invitamos a que se acerquen y se animen a remar, esta actividad promete ser linda”.

La presidenta de ALCEC, Isabel Diaz; comentó a Informativohoy “esta idea también se abre para que los familiares y amigos acompañen a los pacientes. En un diálogo que tuvimos con el instructor Emanuel Gatica, surgió una propuesta espontánea, que fue saliendo y ante tanto entusiasmo, en el día de hoy se concretó este sueño. La charla de fue informativa y convocar a las personas interesadas, en una primera instancia aprenderemos las herramientas del canotaje y los ejercicios, después nos iremos al agua. Agradecemos al Club Náutico por darnos esta oportunidad y esperamos retribuirles para seguir con esta actividad que es al aire libre y que nos reconforta. Lo importante es estar con el otro, sociabilizar nuestras experiencias y celebrar la vida”.

El servicio de mamografía del HAP – SAO a cargo de Romina del Toro; señaló “Nos sumamos a todas las propuestas y campañas de ALCEC, para llegar a todas las mujeres en un diagnóstico temprano y que sea a tiempo la detección del cáncer de mama. Es un trabajo articulado y un sueño la escuela de canotaje que teníamos desde hace año a concretar, pensando en las pacientes post quirúrgicas de cáncer de mama”.

