Una vecina de San Antonio Oeste reclama por la falta de provisión de medicamentos del IPROSS

Shirley, vecina de San Antonio Oeste, manifestó públicamente los serios inconvenientes que atraviesa con la obra social provincial IPROSS por la falta de entrega de su medicación, esencial para tratar su condición de salud crónica. La mujer padece artritis reumatoidea y artrosis, y se encuentra postrada en una silla de ruedas debido a la progresiva rigidez de su cuerpo.

«Estoy sin medicación desde hace más de un mes. Y hace tres meses que IPROSS no me da ninguna respuesta con respecto al nuevo tratamiento que me indicó la reumatóloga», explicó Shirley, quien además detalló que recibe respuestas contradictorias cada vez que intenta obtener información sobre su caso. «Una persona me dice que no hay stock, otra que no está autorizada, otra que no llegaron los papeles. Llamo al 0800 y me dicen que van a hacer el reclamo, pero no pasa nada», agregó.

La situación se agrava por la falta de entrega no solo de la nueva medicación recetada, sino también de la que ya venía utilizando desde hace años. «Nunca me había pasado de estar completamente sin medicación durante tanto tiempo. La que tomaba hace seis años, que antes llegaba tarde pero llegaba, ahora tampoco me la entregan», expresó con preocupación.

Shirley relató cómo la falta de tratamiento impacta directamente en su calidad de vida. «Estoy sufriendo dolores muy fuertes, prácticamente postrada en la silla de ruedas y en la cama. Necesito ayuda para levantarme, para moverme. Mi hijo es quien me asiste todos los días», contó visiblemente angustiada.

Pese a que su familia ha realizado gestiones presenciales en la sede local de IPROSS, y ella misma ha hecho múltiples reclamos telefónicos, no ha obtenido ninguna solución. Le mencionaron incluso que la medicación debe salir a licitación, pero que el proceso quedó “desierto”, sin mayores precisiones.

Si bien le han sugerido iniciar un recurso de amparo para exigir judicialmente el acceso al tratamiento, Shirley aún no lo ha hecho, manteniendo la esperanza de que la situación se resuelva por la vía administrativa. «Yo siempre confié en que iba a llegar. Pero ya pasaron tres meses y estoy totalmente sin medicación», lamentó.

Finalmente, pidió que las autoridades tomen conciencia de lo que están viviendo muchas personas como ella: “Espero que escuchen y que puedan agilizar los trámites, no solo por mí, sino por todos los que están en esta situación. Que sean un poco más empáticos. No es fácil estar así, en una cama, con dolores. Lo único que pido es que les toquen un poquito el corazón”.

