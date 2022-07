Una vecina de SAO se encadenó en el Poder Judicial: pide que traigan a su hijo preso a Viedma

Desde esta mañana hay un clima de mucha tensión en los pasillos del Poder Judicial de la calle Laprida, en Viedma. Es que una mujer con problemas de diabetes se encadenó por un pedido de traslado de su hijo, quien está preso en Roca.

Ana María Carriqueo, contó a NoticiasNet: «Yo soy la mamá de Diego Hernández, que está en Roca. Estoy esperando que lo traigan desde hace siete meses y no conseguimos respuestas. Me tuve que encadenar porque él está en huelga de hambre, pidiendo que lo traigan. Yo necesito que lo traigan porque somos de San Antonio y tenemos a otro hijo más por la misma causa en el Penal de Viedma».

«Pedimos de buenas maneras que lo traigan, pero se lo llevaron porque tuvo problemas con un policía que le pegó. Hicimos la denuncia y desde ese día lo llevaron. Estuvo 20 días en buzón (aislamiento), pasó las fiestas ahí y lo han tratado de la peor forma. Yo necesito traerlo», detalló.

Asimismo, Carriqueo señaló: «Yo me deterioré mucho en mi enfermedad de diabetes, ahora me tengo que poner insulina, porque no puedo viajar hasta Roca. Ando con la insulina en una conservadora, necesito que lo traigan a Viedma para estar más cerca de él».

«Cada diez días venimos a pedirle lo mismo a la jueza. Roca es muy grande y está incomunicado. Yo lo visitaba cada 15 días, somos una familia presente y necesitamos que lo traigan para Viedma. Yo me voy a quedar acá hasta que me dé una solución, una fecha, porque yo no me puedo quedar esperando que lo evalúe dos años», puntualizó.

Intento de homicidio, la causa que está purgando

En 2016, la Sala B de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción con asiento en Viedma resolvió condenar a Brian Milton “Pela” Hernández a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio en grado de tentativa agravado, por haber sido cometido con arma de fuego (Artículos 41 bis, 42, 45 y 79 del Código Penal). Con respecto al imputado Diego Maximiliano “Cachón” Hernández, la Cámara resolvió condenarlo a la pena de 15 años de prisión, teniendo en cuenta que además poseía varias causas con prisión en suspenso que fueron unificarlas con la sentencia actual, en una pena única y de cumplimiento efectivo.