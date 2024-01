Unter, ATE y UPCN rechazan el bono que ofreció Río Negro en paritarias

La provincia ofreció pagar por planilla complementaria este mes 30.000 pesos. Todos los gremios cuestionaron y rechazaron la propuesta.

UNTER

Hoy el Gobierno de Río Negro ofreció a los gremios en paritarias el pago de un bono de $30.000 por planilla complementaria. Para el gremio Unter la propuesta resulta irrisoria en este contexto hiperinflacionario, y claramente demuestra que se está jugando al desgaste y apostando al conflicto, del cuál (el gobierno) será el único responsable.

“Se trata de una propuesta que ni siquiera puede ser considerada para llevar a los espacios orgánicos de definición de la UnTER para ser analizada, dado que es absolutamente insuficiente. Tal como fue definido en el último Plenario de Secretarios Generales, ratificamos el NO INICIO del ciclo lectivo 2024 ante la falta de una propuesta salarial seria y coherente, que contemple el proceso inflacionario”, señalaron.

Además cuestionaron un falta de respeto la reiterada ausencia de la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos quien “debe asumir la responsabilidad política institucional que le cabe, y asistir a las paritarias cada vez que sea necesario, para dar una discusión salarial y de políticas educativas sensata y real”.

“Una ministra prescindente en cuestiones centrales permite especular que, o bien no está capacitada para el cargo que aceptó, o que se trata apenas de una figura decorativa del gabinete, que será el primer fusible en saltar con el estallido del conflicto”, especularon.

Previo al inicio de la audiencia paritaria, UnTER realizó una conferencia de prensa en las puertas de la Secretaría de Trabajo, en conjunto con las y los Secretarios Generales e integrantes de conducciones locales de la mayoría de las seccionales. El objetivo fue dar a conocer la sociedad la predisposición que tenemos las y los trabajadores de la educación para llegar a un acuerdo antes del inicio del ciclo lectivo; para lo que necesitamos no sólo que las escuelas estén en condiciones, que estén garantizados el transporte y los comedores escolares sino también una recomposición salarial urgente.

ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno se reunieron este lunes a negociar salarios en paritaria. Los representantes del Ejecutivo propusieron como incremento para enero un pago por única vez de $30.000, que ya fue rechazado por el sindicato.

“Un bono por única vez y por ese valor no hace más que licuar el poder adquisitivo en enero y alentar la precarización salarial”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE tras el encuentro en Función Pública.

“Treinta mil pesos no alcanzan para nada. Con los índices de inflación que arrastramos, aunque se pensara en una compensación mensual, ésta no puede ser inferior a 80 mil pesos”, agregó el dirigente.

El Ejecutivo ofreció realizar el pago por planilla complementaria después del 22 de enero, pero ATE manifestó que la propuesta ni siquiera sería analizada en sus instancias orgánicas por considerarla absolutamente insuficiente. El sindicato anticipó que se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en toda la administración pública.

UPCN

«Una clara percepción de injusticia genera la falta de actualización salarial para los trabajadores públicos rionegrinos, muchos sienten que su trabajo y contribución no son valorados afectando negativamente la productividad y el compromiso con el trabajo», dijo el sindicato.

Agregaron que «las condiciones para sobrevivir van cambiando en forma diaria y abrupta, las malas noticias para las economías familiares se suceden continuamente, ya no hay plazos previstos, ni parámetros para planificar la existencia de nuestros trabajadores, no sabemos si van o no poder renovar alquileres, comprar medicamentos, pagar plus medico, no sabemos cuánto van a tener que pagar por los servicios luz agua gas, ni hablar de adquirir los insumos para comer, trasladarse, etc las expectativas no son lo mejor que puede suceder».

«Es en este contexto bien conocido por todos que desde UPCN le decimos a este gobierno que RECHAZAMOS COMPLETAMENTE EL BONO ofrecido, tampoco aceptaremos sumas fijas; por el contrario, solicitamos que se nos otorgue un porcentaje que equipare la inflación prevista para el mes de diciembre que bien sabemos rondara el 30% o que tome el mismo parámetro de aumento que usaron para incrementar los impuestos inmobiliarios y automotor y los apliquen a los salarios», sostienen.

Concluyeron que «debemos enaltecer a los humildes, a los trabajadores y esto es reivindicando sus derechos y es por eso que le estamos solicitando al gobierno provincial que dé lugar al análisis y al debate real y merecido para llegar al mejor de los acuerdos».