Unter “el gobierno de Rio Negro intenta disciplinar a los trabajadores”

El Consejo Directivo Central de UnTER repudia los dichos del ministro Buteler, que vuelve a su rol de vocero del gobierno provincial, para amenazar y amedrentar a los trabajadores que luchan en defensa de sus derechos.

Una vez más sale a los medios, con un discurso fuerte y agresivo, antes que dar las respuestas a los legítimos reclamos. Debemos recordarle que lejos estamos de esa nefasta época de nuestra historia.

Este gobierno provincial desoye el mandato de la organización sindical, no escucha las miles de voces de trabajadores de la educación que rechazaron la propuesta ofrecida por insuficiente, no tiene en cuenta los índices de inflación, no mira la realidad por la que atraviesa toda la sociedad, no valora el esfuerzo y compromiso de los docentes en cada comunidad educativa. Y lo que es peor, no se hace una auto crítica por no haber convocado al sindicato cuando debía, tal cual el compromiso firmado en la Paritaria del 16 de diciembre, dilatando los tiempos.

En su lugar, define castigar, amenazar con descuento de días de Paro. En vez de ponerse a trabajar inmediatamente para mejorar la oferta salarial, decide infringir la ley, vulnerando derechos constitucionales de los trabajadores. Sin dudas, un Ministerio de Educación y Derechos Humanos que no está a la altura de las circunstancias.

El gobierno pretende que los docentes trabajemos en el receso invernal “recuperando días perdidos”. ¿También harán recuperar los días a los estudiantes de las escuelas donde no se pueden arrancar las clases porque los establecimientos no están en condiciones por los desastres edilicios, oportunamente denunciados por la UnTER y ante los cuales, el Ministerio no actúa con la celeridad ni responsabilidad que les cabe como garantes? ¿El mantenimiento de esas instituciones educativas que son exclusiva responsabilidad de ustedes, y que hace que los ciclos lectivos comiencen retrasados o que deban interrumpirse durante el periodo de clase, también deben recuperarse por irresponsabilidad de los funcionarios?

Es muy tendencioso el hecho de publicar salarios de docentes con esos montos, a sabiendas, toda la sociedad, que la gran mayoría de los trabajadores de la educación jamás perciben montos semejantes. ¿Por qué no publican los sueldos de los funcionarios? Una vez más aparece la amenaza, el amedrentamiento y una falsa lectura de la realidad que atraviesan las familias estatales en Río Negro. Podríamos ir por la fácil y preguntarle a Buteler cuántos ingresos tiene, además del salario que le pagamos todos. Y que nos diga si puede sostener un cuarto del nivel de vida que tiene, con un sueldo docente. No cuestionamos cuánto gana, creemos que amerita que cobre bien, por las responsabilidades que tiene. El conjunto de la docencia aspira a lo mismo, tener un salario que le permita llegar a fin de mes. Debemos recordarle al vocero, que la tarea del gobierno es una justa redistribución de los ingresos y velar por garantizar el acceso a los derechos del pueblo, entre ellos al trabajo, salario justo, salud y educación. Como también las condiciones edilicias óptimas en las escuelas.

Dejen, señores gobernantes, de intentar poner a la sociedad en contra de los docentes, dejen de mentir, y pónganse a trabajar en serio para lo que fueron votados por el pueblo de Río Negro. La UnTER es un sindicato que lucha por los derechos de los trabajadores de la educación, un sindicato que jamás se arrodilla y no duda en ponerse al frente de los justos reclamos de sus afiliados. No nos vamos a dejar intimidar por sus amenazas. No pierdan su tiempo, busquen, mejor, nuevos espacios de diálogo.

Ni un paso atrás en derechos conquistados.

